中市山城路平專案 東勢豐勢路下月啟動

建設局推動山城路平專案，石岡區和盛街從石岡區豐勢路至新社區中正街2.2公里道路改善工程已完工，建設長黃玉霖（中左一）、市議員蘇慶雲（中左二）等人，肯定和盛街路平完工品質！（陳世宗翻攝）

台中市政府持續推動山城路平專案，其中，石岡區和盛街從石岡區豐勢路至新社區中正街2.2公里道路改善工程已於7月底完工；東勢區豐勢路改善路段自東坑路至中正路，將於9月初路面刨封，預計10月完工。建設局長黃玉霖說，期藉由路平專案提升東勢石岡地區整體路面品質，讓山城居民享有更平坦舒適的道路。

建設局表示，石岡區和盛街位於中129線起點，為石岡、新社區往返臨近東勢區主要交通動脈之一，但長期受通勤公車及大型重車反覆輾壓，路面產生疲勞性裂縫、路基龜裂損壞及部分側溝與路面出現落差情形；經市議員蘇慶雲為民喉舌，市府實施從石岡區豐勢路至新社區中正街2.2公里路平。

施工期間考量工程品質需進行的必要封閉，同時希望讓行經該路段的公車仍能依原路線時段行駛，減少民眾交通不便，建設局及承包廠商多次沙盤推演施工方式，終於讓石岡區和盛街道路改善工程順利於7月底完成，達成品質最大化而影響民眾最小化的目標。

建設局也將加速辦理東勢區豐勢路路平，改善路段約2公里，起訖點由東坑路至中正路，預計在9月初先辦理路基改善及孔蓋下地作業、9月底進行路面刨封，若天候許可，可望在10月初完工。

建設局指出，東勢區豐勢路以北銜接台三線可達苗栗縣，以南銜接東勢大橋可達石岡並延伸至豐原區，除鄰近市場與東新國小外，更是東勢區公所、東勢分局、東勢區農會等機關必經路線。目前道路除佈滿人孔蓋之外，還有因過去管線單位挖掘回填不平，產生路面損壞、下陷情形。

市府於道路規劃設計階段時，針對孔蓋不平整問題，辦理管線協調計畫，並要求寬頻、中華電信公司等管線單位將其轄管孔蓋下地；經調查，東勢區豐勢路人孔蓋數量達250座，故將辦理孔蓋下地及調平作業，下地率達74%，道路重鋪後，也將提升標線防滑係數，將原本45BPN標準提升至65BPN，避免天雨路滑發生交通事故。

截至8月16日止，建設局執行路平總公里達393.39公里，完成6米以下巷道路平92.76公里。自104年恢復全國唯一代辦管線統一挖補工程至今，已將6,916件申請案件整合為5,031派工案件，減少1,885次重複挖掘次數、大約3成機率；此外，建設局更進一步推動管挖車道修復新制，完成車道修復面積超過23萬1,204平方公尺。

(中時)