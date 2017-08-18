中市山城路平專案 東勢豐勢路下月啟動
台中市政府持續推動山城路平專案，其中，石岡區和盛街從石岡區豐勢路至新社區中正街2.2公里道路改善工程已於7月底完工；東勢區豐勢路改善路段自東坑路至中正路，將於9月初路面刨封，預計10月完工。建設局長黃玉霖說，期藉由路平專案提升東勢石岡地區整體路面品質，讓山城居民享有更平坦舒適的道路。
建設局表示，石岡區和盛街位於中129線起點，為石岡、新社區往返臨近東勢區主要交通動脈之一，但長期受通勤公車及大型重車反覆輾壓，路面產生疲勞性裂縫、路基龜裂損壞及部分側溝與路面出現落差情形；經市議員蘇慶雲為民喉舌，市府實施從石岡區豐勢路至新社區中正街2.2公里路平。
施工期間考量工程品質需進行的必要封閉，同時希望讓行經該路段的公車仍能依原路線時段行駛，減少民眾交通不便，建設局及承包廠商多次沙盤推演施工方式，終於讓石岡區和盛街道路改善工程順利於7月底完成，達成品質最大化而影響民眾最小化的目標。
建設局也將加速辦理東勢區豐勢路路平，改善路段約2公里，起訖點由東坑路至中正路，預計在9月初先辦理路基改善及孔蓋下地作業、9月底進行路面刨封，若天候許可，可望在10月初完工。
建設局指出，東勢區豐勢路以北銜接台三線可達苗栗縣，以南銜接東勢大橋可達石岡並延伸至豐原區，除鄰近市場與東新國小外，更是東勢區公所、東勢分局、東勢區農會等機關必經路線。目前道路除佈滿人孔蓋之外，還有因過去管線單位挖掘回填不平，產生路面損壞、下陷情形。
市府於道路規劃設計階段時，針對孔蓋不平整問題，辦理管線協調計畫，並要求寬頻、中華電信公司等管線單位將其轄管孔蓋下地；經調查，東勢區豐勢路人孔蓋數量達250座，故將辦理孔蓋下地及調平作業，下地率達74%，道路重鋪後，也將提升標線防滑係數，將原本45BPN標準提升至65BPN，避免天雨路滑發生交通事故。
截至8月16日止，建設局執行路平總公里達393.39公里，完成6米以下巷道路平92.76公里。自104年恢復全國唯一代辦管線統一挖補工程至今，已將6,916件申請案件整合為5,031派工案件，減少1,885次重複挖掘次數、大約3成機率；此外，建設局更進一步推動管挖車道修復新制，完成車道修復面積超過23萬1,204平方公尺。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範