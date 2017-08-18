西警在坎布里斯擊斃數人 阻止第二波恐攻
(8:50更新 西警證實擊斃4人)西班牙警方在巴塞隆納今凌晨發生恐怖攻擊後，早上又前往距離約100公里遠的坎布里斯(Cambrils)對數名恐怖分子展開攻擊行動，西班牙警方現在證實擊斃4人，這些恐怖分子身上傳出有自殺炸彈腰帶。
美聯社(AP)報導，西班牙媒體RTVE報導，警方總共擊斃4人，導致1人受傷，這些人傳出身懷自殺炸彈腰帶。該媒體報導這些人試圖在坎布里斯發動和今早巴塞隆納發生的一樣的恐攻。今天凌晨一台休旅車衝上巴塞隆納著名的觀光景點蘭布拉大到(Las Ramblas)，撞死13人、導致近百人受傷。
稍早西班牙警方透過社群媒體，呼籲當地居民不要出門、待在家裡，他們當時就懷疑這是第二波恐怖攻擊。
(中時電子報)
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