追星吃貨看過來 3位米其林星廚接續來台客座

純淨、雅潔是北歐風料理特色，圖為羅尼．艾伯格烹調的〈白花椰˙蛋黃佐松露檸香巴馬臣芝士醬〉就有這種氣質。（圖／美福大飯店）

北歐風料理常用蔬菜襯托美感，羅尼．艾伯格演繹的〈綠菠菜˙鮭魚佐魚卵奶油醬汁〉就非常賞心悅目。（圖／美福大飯店）

下周起客座美福飯店的紐約〈atera〉二星餐廳行政主廚羅尼．艾伯格（Ronny Emborg）是「丹麥女王御廚」。（圖／美福大飯店）

巴黎米其林二星餐廳〈Taillevent〉主廚亞倫‧索立偉赫（Alain Soliveres），將自9月6日至8日客座台北君悅酒店〈寶艾〉西餐廳。（圖／台北君悅酒店）

亞倫‧索立偉赫將在君悅酒店〈寶艾〉西餐廳推出的〈法式田雞腿小麥燉〉，是用斯佩特爾小麥搭配兩面前煎的田雞腿表現。（圖／君悅酒店）

亞倫‧索立偉赫的〈帕芙洛娃水果蛋白酥〉，是用蛋白霜為基底，低溫烤至外脆而內層柔軟綿密，擠上細緻香草鮮奶油與各式水果點綴，口感酸甜輕盈。（圖／台北君悅酒店）

義大利史上最年輕二星餐廳主廚 恩里科·巴托里尼（Enrico Bartolini），將於9月12日至14日客座君品酒店〈雲軒〉西餐廳。（圖／雲朗觀光）

恩里科·巴托里尼客座君品〈雲軒〉西餐廳，將演繹拿手招牌菜式〈甜菜根燉飯佐貢佐拉起司醬〉。（圖／雲朗觀光）

恩里科·巴托里尼烹製的〈半炸大蝦與柑桔醬〉，獨特之處是整隻蝦以半油炸方式烹調。（圖／雲朗觀光）

唯米其林餐廳美食是尚的「追星吃貨」看過來！台北美食圈下周起「星光」燦爛，美福大飯店請來紐約二星餐廳〈atera〉主廚羅尼艾伯格（Ronny Emborg），自8月24日起至28日客座館內〈GMT義法餐廳〉；法國巴黎米其林二星餐廳〈Taillevent〉主廚亞倫‧索立偉赫（Alain Soliveres），則將自9月6日至8日客座台北君悅酒店〈寶艾〉西餐廳。義大利史上最年輕的二星傳奇主廚恩里科·巴托里尼（Enrico Bartolin），則將自9月12日起至9月14日客座台北君品酒店〈雲軒〉西餐廳，並於9月15日在君品酒店宴會廳〈亮〉廳與知名小提琴大師共譜米其林音樂饗宴。

美國與歐洲的二星餐廳名廚來台炫技獻藝，台灣食家饕客與「追星吃貨」除可藉此大飽口福，並比較星廚廚功差異，更值得一提的是，為「善用名廚光環」，前述觀光飯店除推出星光盛宴以饗食客，並「各出奇招」希望深化消費者「米其林體驗」，值得飯店餐飲業界參考。

美福大飯店請到的2星名廚羅尼．艾伯格，頭上頂著許多榮銜，老家在丹麥的他，2007年得到「丹麥最佳主廚」肯定，並曾是丹麥女王的「御廚」。曾在米「其林三星聖殿」、西班牙〈El Bulli〉歷練的羅尼．艾伯格的廚藝套路，在歐洲美食餐飲界被譽為「感官覺醒的饗宴」。

羅尼．艾伯格8/24日至8/28日客座美福〈GMT〉義法餐廳推出的套餐，4道式午餐每人2800+10%起，6道式佐酒晚餐每人6800元+10%。配合星廚客座，台北美福大飯店並推出「米其林一泊二食」住房專案，內容包括下榻21坪菁英客房一晚、〈彩匯〉自助早餐兩客，以及星光晚宴套餐兩客，整套16800元，等於原價45折。中南部美食愛好者可以趁此機會北上度假並享受美食。

台北君悅酒店請來客座的主廚亞倫‧索立偉赫，他主持的餐廳〈Le Taillevent〉位在法國巴黎市第八區的精華地段，是一棟具有文化歷史且曾屬於摩赫尼公爵 (Duc de Morny) 的19世紀古典大宅，營運至今已有近70年歷史，是巴黎「現役摘 歷史最久」的傳奇餐廳。而〈〈Le Taillevent〉更被稱為「捍衛正統法菜的守護者」，知名美食電影《Ratatouille》（ 料理鼠王）的許多情節與創作靈感並都源於該餐廳。

〈Le Taillevent〉接待過無數政要名流與影視紅星，但對於一家年齡超過一甲子的傳奇餐廳而言，這其實不是什麼新鮮事。比較為人樂道的事是，西班牙超現實主義大師達利為了〈Taillevent〉的美食，穿上領帶進餐廳用餐。

亞倫‧索立偉赫自9月6日至8月日客座君悅〈寶艾〉西餐廳推出的午間套餐含4款餐酒每套4800元+10%，含6款餐酒的晚間套餐每套8800元+10%。趁著名廚來訪，君悅酒店並在9月5日辦了「米其林廚藝教室」，由亞倫．索立偉赫親自在現場示範料理3道菜色，包含招牌麵包製作、熱前菜示範品嘗，以及甜點製作，課程分為上午與下午各一場，每場限量15位貴賓，每人新台幣3500元。

君品酒店請來的恩里科·巴托里尼在義大利很 「閃耀」，29歲時他就在義大利中北部Oltrepo Pavese地區的〈Le Robinie〉摘下米其林1星，在33歲時獲得第2顆星，成為目前義大利史上最年輕的2星主廚。2016年他在米蘭開的〈Enrico Bartolini〉餐廳摘2星，在貝加莫開的〈Casual Ristorante〉也摘1星，同時他還接管了當地〈LAndana〉餐廳。同年8月雲朗觀光集團力邀請他坐鎮雲朗觀光位於義大利威尼斯的〈雲水之都〉掌管〈Glam〉餐廳。

雲朗觀光的餐飲行銷向來很活、很務實，且「話題與賣點兼具」。恩里科·巴托里尼9月12日至14日客座君品〈雲軒〉，午宴每位1980元+10%、晚宴每位3580元+10%，9月15日在君品宴會廳〈亮〉搭配胡乃元演奏的米其林音樂晚宴，每位2880元+10%。這樣的餐價沒有高不可攀、拒人千里。

更特別的是，恩里科．巴托里尼此次客座君品酒店，3個餐期設計了14道不同菜式，道道不重複。而客人如果想遍嘗這14道星光美餚，則君品酒店首開市場先例推出了「嘗星驚喜價」的「招數」，食家饕客或「追星吃貨」只要8999元，即可享用3個餐期共14道的米其林美饌，表現上看雖省不到300元，但別忘了：「14道菜色，道道不同」。

(工商)