國民黨去中國化 郁慕明：新黨來做「中國國民黨」

新黨主席郁慕明。（報系資料照 姚志平攝）

新黨本週日（20日）將舉行24周年黨慶大會，新黨黨主席郁慕明表示，國民黨如果持續「去中國化」，那麼「新黨自己來做中國國民黨」、「新黨甚至可以與中共簽署和平協議」。

郁慕明在臉書痛批國民黨：「實在看不懂現在國民黨的中心思想是什麼？名字叫中國國民黨，卻羞於提自己是中國人」；「國民黨上上下下，不全力去對付台獨，反而砲聲隆隆地批判統一，動不動拿『新黨化』作為黨內鬥爭的工具」。

郁慕明說，國民黨對民進黨、獨派軟弱，卻把新黨當對手，到底是因為國民黨戰力不夠，還是國民黨的中心思想已經變了？

而在接受聯合報的專訪中，郁慕明更直接表示，國民黨今天還在講「不統」，「這就是偏安，就是我不惹你、但大陸歸大陸」；若是如此，「中國國民黨就已經不存在了！」

如果國民黨繼續這樣下去，新黨自己來做中國國民黨，新黨要做的「中國國民黨」，是傳承蔣經國時代的中國國民黨，就是兩岸依然是一家。郁慕明說，新黨就算人少，仍代表一部分台灣人民，新黨要簽和平協議，共產黨沒有理由拒絕。

(中時電子報)