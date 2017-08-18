國民黨去中國化 郁慕明：新黨來做「中國國民黨」
新黨本週日（20日）將舉行24周年黨慶大會，新黨黨主席郁慕明表示，國民黨如果持續「去中國化」，那麼「新黨自己來做中國國民黨」、「新黨甚至可以與中共簽署和平協議」。
郁慕明在臉書痛批國民黨：「實在看不懂現在國民黨的中心思想是什麼？名字叫中國國民黨，卻羞於提自己是中國人」；「國民黨上上下下，不全力去對付台獨，反而砲聲隆隆地批判統一，動不動拿『新黨化』作為黨內鬥爭的工具」。
郁慕明說，國民黨對民進黨、獨派軟弱，卻把新黨當對手，到底是因為國民黨戰力不夠，還是國民黨的中心思想已經變了？
而在接受聯合報的專訪中，郁慕明更直接表示，國民黨今天還在講「不統」，「這就是偏安，就是我不惹你、但大陸歸大陸」；若是如此，「中國國民黨就已經不存在了！」
如果國民黨繼續這樣下去，新黨自己來做中國國民黨，新黨要做的「中國國民黨」，是傳承蔣經國時代的中國國民黨，就是兩岸依然是一家。郁慕明說，新黨就算人少，仍代表一部分台灣人民，新黨要簽和平協議，共產黨沒有理由拒絕。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。