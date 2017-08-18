【有影】詹詠然女雙晉4 辛吉絲中文祝「生日快樂」

詹詠然、辛吉絲組合，在辛辛那提女網賽晉級4強。(資料照，翻攝詹詠然臉書)

【影片】辛然配晉級4強後，辛吉絲用苦練已久的中文，祝詹詠然「生日快樂」，兩人都笑得一團。(引用自詹詠然臉書)

台灣網球好手詹詠然和世界前球后辛吉絲(Martina Hingis)搭檔，今在辛辛那提網賽女雙，花68分鐘以6比3、6比2，打敗第5種子匈牙利和捷克組合，第2種子「辛然配」闖入女雙4強。

因當地時間17日，恰好是詹詠然28歲生日，辛吉絲還用中文向她祝「生日快樂」。詹詠然和妹妹詹皓晴都是世大運國手，「大詹」下週將趕回台北為國爭光，詹家姊妹是女雙奪金大熱門。

詹詠然今年2月起和辛吉絲搭配，連續在印地安泉、馬德里、羅馬、馬約卡和伊斯特5站取得冠軍，大滿貫的法網晉4強、溫網進8強，兩人提前挺進WTA新加坡年終總決賽。

(中時電子報)