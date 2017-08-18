2017德國紅點設計大獎 雲科大獲六6獎

雲林科技大學參加2017德國紅點設計大獎，拿下3件紅點設計概念獎，3件紅點傳達設計獎，是近年來成績最亮麗的一年。

3件紅點設計概念獎包括工設系翁註重老師指導林國新、黃郁佩同學的共同作品「友善耕作水田除草機」；馬永川老師指導陳欽偉、莊皓宇同學的共同作品「新型魚塭投餵系統」；鄭仕弘老師指導何中健、林艾蓮同學的共同作品「靜流紙類回收計劃」。

3件紅點傳達設計獎是數媒系陳世昌老師指導張素華、鄭欣佩同學的共同作品「沉默的牆 WALL」；視傳系林泰州、廖志忠、曹融老師指導陳羿涵、詹芷欣、吳芳清、洪卉玟、梁閔杰同學的共同作品「PLAN A」；蔣世寶、郭世謀、胡文淵、邱顯源老師指導許智偉同學的作品「覆」。

「友善耕作水田除草機」利用將輪胎展開的設計，克服除草機在泥濘水田中的操作困難，解決友善工作不噴灑除草劑情況下的雜草問題，降低農夫手工除草的繁重負擔。

「新型魚塭投餵系統」有效自動控制投餵量，讓漁民巡視更方便，且減少漁塭過多飼料殘留於水中，「靜流紙類回收計劃」改善短暫生命週期所造成的環保問題，從廢紙回溯為木材。

(中時)