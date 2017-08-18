2017德國紅點設計大獎 雲科大獲六6獎
雲林科技大學參加2017德國紅點設計大獎，拿下3件紅點設計概念獎，3件紅點傳達設計獎，是近年來成績最亮麗的一年。
3件紅點設計概念獎包括工設系翁註重老師指導林國新、黃郁佩同學的共同作品「友善耕作水田除草機」；馬永川老師指導陳欽偉、莊皓宇同學的共同作品「新型魚塭投餵系統」；鄭仕弘老師指導何中健、林艾蓮同學的共同作品「靜流紙類回收計劃」。
3件紅點傳達設計獎是數媒系陳世昌老師指導張素華、鄭欣佩同學的共同作品「沉默的牆 WALL」；視傳系林泰州、廖志忠、曹融老師指導陳羿涵、詹芷欣、吳芳清、洪卉玟、梁閔杰同學的共同作品「PLAN A」；蔣世寶、郭世謀、胡文淵、邱顯源老師指導許智偉同學的作品「覆」。
「友善耕作水田除草機」利用將輪胎展開的設計，克服除草機在泥濘水田中的操作困難，解決友善工作不噴灑除草劑情況下的雜草問題，降低農夫手工除草的繁重負擔。
「新型魚塭投餵系統」有效自動控制投餵量，讓漁民巡視更方便，且減少漁塭過多飼料殘留於水中，「靜流紙類回收計劃」改善短暫生命週期所造成的環保問題，從廢紙回溯為木材。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。