NBA》提前慶生 林書豪：感謝球迷多過抹黑者

林書豪貼出跟小球迷互動照片，感謝球迷多年支持。(取自林書豪IG)

準備在23日迎接自己29歲生日的籃網華裔後衛林書豪，18日在instagram貼上自己與小球迷互動照片，且寫，「在過往那些日子中，比起去擔心那些抹黑我的人，我寧願花上更多時間去感謝球迷！＃生活課程＃控制脾氣」

或許也算有感而發，畢竟林書豪從2012年在尼克掀起「林來瘋」後，儘管吸引全世界球迷的熱烈關注與吹捧，卻也面對許多充滿種族歧視的抹黑言論攻擊，讓他相當無法適應，甚至因此影響到他的正常發揮，但這一切都過去了。

一轉眼時間，「林來瘋」已經過去了5年多時間，林書豪也逐漸邁入三十而立的年紀，歷經尼克、火箭、湖人、黃蜂等隊接連磨練與成長，如今他已成為籃網一哥與領袖不二人選，更預告新球季將帶領年輕的籃網闖進季後賽。

儘管走了上季主力中鋒布魯克羅培茲，籃網今年休兵期間卻靠交易補進包含羅素、卡洛、克拉布、莫茲柯夫等先發級球員，將跟林書豪組成全新先發陣容面對新球季，在NBA目前陷入西強東弱的局面中，籃網確實有機會突圍而出。

(中時電子報)