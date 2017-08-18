清大高材生棄學從樂 海鷗‧K人聲樂團獲亞洲盃阿卡貝拉大賽季軍

來自清大的海鷗·K人聲樂團獲得2017亞洲盃阿卡貝拉大賽季軍。(Vocal Asia人聲樂集提供)

由台灣Vocal Asia人聲樂集主辦的2017亞洲盃阿卡貝拉大賽日前在香港青年廣場舉行，韓國五人組合Narin奪得全場總冠軍，亞軍Mosaic來自香港，台灣代表團的海鷗‧K人聲樂團(Seagull-K Vocal Band)與日本的變色龍樂團(Chameleon Gakutai)雙獲季軍。大賽音樂會將於今晚在香港青年廣場綜藝館舉行。

「能夠代表台灣出國比賽，已經很開心，每一團都唱得很有自己的特色，也都唱得很開心。」團長暨音樂總監張瑞釗表示，這次比賽，他們刻意選了代表台灣文化特色的歌曲改編，第一首演唱改編自客家歌謠〈春水〉與泰雅原住民古調融合的音樂，接著演唱《蘭陵王》片尾曲《掌心》，最後來一首謝金燕的《練舞功》，全場沸騰瘋狂。

海鷗·K人聲樂團成立於2009年，駐團地在新竹，是北台灣走專業路線的阿卡貝拉團隊，團員都畢業於國立清華大學，成軍以除了演唱與教學之外，對於推廣阿卡貝拉也不遺餘力，演出充滿青春魅力。該團過去也曾經拿到韓國第五屆春川亞洲青年阿卡貝拉大賽大專組冠軍、最佳主唱、最佳編曲、香港無伴奏合唱比賽人聲樂團公開組冠軍。

2017亞洲盃阿卡貝拉大賽是今年亞洲阿卡貝拉音樂藝術節(VAF)中的重頭戲之一，該音樂藝術節由在台灣Vocal Asia人聲樂集主辦，首度前進香港，與香港青年廣場合作，今年除了大師班、夏令營與大賽之外，首度邀請到美國大師團「紐約之聲」坐鎮，帶來深具特色的阿卡貝拉工作坊，希望往下紮根。

今年亞洲阿卡貝拉音樂藝術節融合城市、音樂、旅行、文化等為題，量身打造深具在地性的阿卡貝拉音樂會，亞洲阿卡貝拉音樂藝術節統籌阮亨利表示，阿卡貝拉無伴奏人聲合唱最大的核心價值就是無處不唱，身體就是樂器，今年特別策劃近20個來自不同地方的阿卡貝拉團隊將會在港鐵、渡輪與迪士尼樂園作快閃演唱，希望為香港市民帶來驚喜。

近年來，台灣Vocal Asia人聲樂集藉由亞洲阿卡貝拉音樂藝術節(VAF)的舉辦，將阿卡貝拉作推廣，希望做到每一座城都有屬於它自己的阿卡貝拉音樂。

Vocal Asia陳鳳文理事長表示，除了持續舉行之外，今年Vocal Asia積極推展阿卡貝拉兒童音樂教育，今年在香港首度舉辦VAF For Kids，邀請來自北京、上海、杭州、香港、韓國、台灣等亞洲六城的孩子，先在當地進行培訓，再赴港一起參與屬於孩子的國際阿卡貝拉課程，也讓音樂節展現了清新的活力。

(中時)