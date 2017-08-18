網友集體爆炸！佐佐木希被伸手揉奶25秒

佐佐木希在新劇中被男子伸手揉奶25秒！（圖／取自日網）

日本女星佐佐木希日前才剛嫁給大她15歲的諧星渡部建，讓不少男粉絲心碎。但人氣依舊很旺的她，近來在新劇《伊藤君A到E》有超大突破演出，首集播出就有她被神秘男子伸手揉奶25秒的畫面，這不僅引爆話題，許多網友更是爆炸直問「那男的是誰！」

佐佐木希向來是日本清純系女星代表，過去較大的尺度除了拍攝Uniqlo內衣廣告，以及在劇中的裸背畫面外，這回她在《伊藤君A to E》中飾演一個從沒和另一半發生關係的A女，為了挑逗對方，佐佐木希在片中特地去買了性感內衣，接著卻是她幻想神被搓揉胸部的畫面，這一演出，堪稱讓網友都爆炸了，不僅尺度過激，更多人激動想問的是，「能夠揉佐佐木希胸部的男生是誰！？」由於該劇男主角是田中圭，但未知伸手的是否就是他本尊。

(中時電子報)