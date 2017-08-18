網友集體爆炸！佐佐木希被伸手揉奶25秒
日本女星佐佐木希日前才剛嫁給大她15歲的諧星渡部建，讓不少男粉絲心碎。但人氣依舊很旺的她，近來在新劇《伊藤君A到E》有超大突破演出，首集播出就有她被神秘男子伸手揉奶25秒的畫面，這不僅引爆話題，許多網友更是爆炸直問「那男的是誰！」
佐佐木希向來是日本清純系女星代表，過去較大的尺度除了拍攝Uniqlo內衣廣告，以及在劇中的裸背畫面外，這回她在《伊藤君A to E》中飾演一個從沒和另一半發生關係的A女，為了挑逗對方，佐佐木希在片中特地去買了性感內衣，接著卻是她幻想神被搓揉胸部的畫面，這一演出，堪稱讓網友都爆炸了，不僅尺度過激，更多人激動想問的是，「能夠揉佐佐木希胸部的男生是誰！？」由於該劇男主角是田中圭，但未知伸手的是否就是他本尊。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。