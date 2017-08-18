中暑有分「陰、陽」！刮痧只能治後者

刮痧前，先看一下你中的是什麼「暑」。(康健雜誌提供)

一名勤勤懇懇業務員，因工作需求要經常往返各辦公大樓間。戶外天氣炎熱，只要一進到冷氣房，手上一定帶杯冰涼冷飲，消暑又解渴。但奇怪的是，最近總覺得全身疲憊、頭痛，以為感冒了，連吃了幾天感冒藥都不見好轉。

直到某天難過得受不了，去看了中醫，中醫師才斬釘截鐵地對他說：「你是中了『陰暑』，不是感冒，」真相大白。

誤解暑「陰暑」找上門

「中醫將中暑分為陽暑、陰暑兩種，」長庚紀念醫院中醫內兒科主治醫師 許珮毓表示。

「陽暑」即是一般人熟知的中暑，長時間在高溫、通風不良、濕度高環境下活動工作的人，排汗的調節中樞「熱過頭」失調， 熱氣無法藉由流汗排出體外造成。

但比起陽暑，現代人中「陰暑」的情形更為常見。中醫古籍《景岳全書》中提到：「陰暑者，因暑而受寒者也」。「『陰暑』通常是錯誤的解暑方式導致，」中山醫學大學附設醫院中醫主治醫師陳柏谷明白指出。

例如原本在高溫室外，突然進入低溫涼爽的冷氣房，甚至還將電風扇對着身體直吹；或是運動完大汗淋漓狀態下，猛灌冰涼冷飲或洗冷水澡，都會造成皮膚表面毛細孔、微血管急速收縮。

這些人體內有熱氣卻流不出汗，整個人就像在蒸籠內一樣持續悶燒。

陰暑不像陽暑危急，會覺得全身微微地發熱但無汗、身體非常疲倦、頭痛、噁心等類似感冒症狀，因此陰暑也稱為「熱感冒」或「暑濕性感冒」；還有些人貪喝冷飲、吃生冷食物，造成腹痛或腹瀉，也算是中了陰暑。

值得注意的是，陰暑與感冒症狀類似，一般人很容易混淆，要分辨自己是否中暑，方法很簡單，只要捏一捏兩眼中間鼻梁尾端，若發現有痧跑出來，就有可能是中暑，陰暑、陽暑都有可能。

陰暑、陽暑有別 處理方式也大不同

如果中的是「陽暑」，體內暑熱過多，刮痧確實是最好的散熱解方。但若中的是「陰暑」，毛孔在緊閉的狀態下，怎麼刮都無法將熱氣刮出。

「中陰暑最好的緩解方式是『流汗』散熱，」陳柏谷建議，可以吃點冬瓜薑絲（蛤蜊）湯，薑可以解寒氣，冬瓜則能將身體的濕熱排出；或是喝點紅糖、黑糖薑茶，協助血管擴張散熱，但切記不可吃冰品、瓜類、生食等寒涼食物。

至於中「陽暑」的民眾，除了刮痧外，可以喝點微涼的綠豆湯、酸梅湯、綠豆薏仁湯，清熱解暑，或是吃點有天然白虎湯盛名的「西瓜」清熱生津。

熱浪肆虐，醫師提醒，要預防「陽暑」或「陰暑」，最好的方式就是運動，除了能動鍛鍊體能，還能可加強體溫調節能力、對環境冷熱的耐受性，但最好選在通風、陽光無直射的室外，早上10點前或下午5點後運動。

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(中時電子報)