行政院定調815不是大停電 網友轟硬凹

行政院長林全（左二）。（圖/資料照片，張鎧乙攝）

昨行政院長林全再度停電造成國人生活上的不便表示歉意。但這起停電事件行政院定調為「0815供氣中斷導致全台輪流停電」，與民眾認知的全台超過600萬戶大停電差很大。輪流停電一詞，引發網友怒火，痛批「小英政府還没死，只是腦死！」、「一群大笨蛋，改成輪流當笨蛋！結論：還是一群笨蛋！」、「輪流停電是有預警的、有時間性、有提前告知，但是這次是無預警大停電還要硬凹。」

林全表示，15日大潭電廠6部機組因人為因素跳脫，導致電力供應瞬間減少12%，為維持供電系統穩定，台電公司緊急啟動分區輪流限電，當晚9時40分正式解除。對於因停電造成民眾生活上的不便，再次表示歉意。

林全強調，做為一個負責任的政府，不僅要面對問題、解決問題，更要能防患未然，將潛在的危機消弭於無形。有別於行政院將停電事件定調「0815供氣中斷導致全台輪流停電」，部分民間團體昨天到行政院大門口抗議，表達「全台超過600萬戶大停電，全民憤怒至極。」

網友也認為「本來已很火大，這說詞簡直是令人火冒三丈。」、「全國800萬戶住家 有600萬戶停電不算大停電嗎」、「先大停電才輪流停~死要面子」、「輪流停電會先被告知，而大停電是不預期，兩者大相逕庭！」、「官方說輪流停電，每次1小時，許多家庭停電3-5個小時。意思是說你家被輪了3-5次？」、「600多萬戶無電可用，還在玩文字遊戲…這樣的政府還有什麼值得期待」、「哈哈！沒有停電，是輪流供電。」

(中時電子報)