誰是台灣「歷史罪人」？網民選李登輝、蔡英文

誰是台灣的歷史罪人？歷任總統除蔣經國外全都上榜。(蕃薯藤新聞網)

入口網站蕃薯藤近期公開一項關於「誰是歷史罪人」的調查，最多人認為前總統李登輝當之無愧，其次是現任總統蔡英文，再次是「偉人」蔣介石。

蕃薯藤新聞網在上個月發起「歷史大審判！！誰是台灣發展的歷史罪人？」網路投票，要大家選出心目中影響最負面的人物，總共有1244人參與投票，值得參考。

第一名是李登輝，得票29%。李曾說「釣魚台是日本的」，公然以前總統的身份賣台。

第二名是蔡英文，得票16%。蔡就任總統一年多，就搞得民怨四起，對日本核災食品解禁更是喪權辱國。

第三名是蔣介石，得票13%。老蔣帶領台灣在1971年退出聯合國，之後再也無法回去，讓台灣徹底喪失國際地位。

第四名是民進黨的「去中國化」、第五名是陳水扁的「海角七億」、第六名是馬英九的「被偷走的五年」、第七名是台灣慣老闆的職場剝削、第八名是國民黨的「九二共識、一中各表」、第九名是魏應充的頂新餿油、第十名是郝柏村批柯文哲「皇民化後裔」。

其它知名人物，如黃安、金溥聰、吳敦義、張慶忠、李應元等人也榜上有名。

(中時電子報)