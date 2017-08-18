美國男籃參賽世大運 現身夜市好吸睛！

美國男籃隊員超吸睛。(中時電子報)

美國男籃隊到台灣了，他們吸引無數人的目光。(中時電子報)

台北世大運即將在明天(19日)開幕，各國好手入已住選手村蓄勢待發。記者拍到美國男籃隊到台灣著名的夜市逛街，由於他們身材高大、魅力四射，在場民眾無不投以讚嘆的目光。

不分男女，大家搶著合影，有人說「好高好帥」，也有人形容「一種吸引的感覺」，回頭率100%。

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