NBA》不去白宮 杜蘭特：我無法尊重那個人
儘管白宮還沒發出正式邀約上季NBA總冠軍勇士，上季總冠軍賽MVP杜蘭特卻已公開表態，絕對不去白宮的堅定立場，杜蘭特18日接受《ESPN》訪問表示，「我不會去白宮，因為我無法尊重當前在那屋子內的領導人！」
杜蘭特是在回到華盛頓家鄉時，清楚說出自己想法，他厭惡現任美國總統川普的程度，甚至連川普名字都不想提起，「我無法同意他的很多觀點，所以我不會去白宮，儘管這是我個人意見，但我相信所有勇士隊友都會同意的。」
其實杜蘭特不是第1個公開表達不去白宮的勇士球員，先前包含柯瑞、卓雷蒙格林、李文斯頓等人都曾表態，不想接受美國職業聯盟冠軍前往白宮參訪的邀請，勇士總教練科爾與老將威斯特更曾公開譴責川普上任以來的行為。
「我只想坐下冷靜思考當前局勢，」杜蘭特說，「我當然希望馬上就說些什麼，畢竟我代表自己家鄉所有人，去面對國內混亂狀況，這一切都是那個人引起的，從他走進白宮，或從他開始競選總統，我們國家就已經分裂了。」
所以杜蘭特稱讚了詹姆斯、安森尼、韋德與保羅4人去年在台上一致譴責川普的作法，甚至也誇讚昔日雷霆隊友韋斯布魯克，看來這波NBA球星反川普的風潮，還會繼續延燒很長一段時間了。
(中時電子報)
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