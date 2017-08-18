巴塞隆納恐攻 府：台灣與西班牙站在一起

針對西班牙巴塞隆納17日發生汽車衝撞人群的恐怖攻擊事件，造成多人死傷，總統府發言人林鶴明表示，總統在得知訊息後感到相當難過。

林鶴明說，總統也代表台灣人民，向遇難者的家屬致上哀思，祝福傷者早日康復，此刻台灣人民與西班牙站在一起。稍早總統府秘書長吳釗燮也致電西班牙駐台代表 Mr. Jose Luis Echaniz Cobas 表達總統對西班牙人民的慰問與關切。

(中時)