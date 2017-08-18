大學教授也被吸引！公館5個文青秘密基地大公開

落腳於溫州公園旁、由Leo與3位國小同學共同創立的AMOUTER 透過「選物店」的形式，提供台灣人對戶外用品一種全新的體驗。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

公館位於台北市南區，是一塊長期被各種美麗文化澆灌的寶地，這裏除了有人文薈萃的台大校園、廣邀藝術家駐村創作的寶藏巖、各種二手書店、Live House與五花八門的異國料理之外，還有哪些不只文青、老教授也被吸引的城市秘密基地呢？《Pinkoi設計誌》就公開5個口袋名單，如果想要遁世、逍遙一下的旅人，不妨跟上步伐，這個周末就出發吧！

對台北市南區情有獨鍾的創辦人Leo因為青春時代的記憶與情感，加上瞄準了學生、觀光族群的消費力，選擇讓AMOUTER在公館落地生根。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

1、AMOUTER

呼應都市人「向戶外走」的想望與趨勢，AMOUTER這名字的由來其實就是「am」加上「 outer」；拿掉作為主詞的「I」（我），暗示走出戶外、人與大自然合而為一的「無我」狀態。落腳於溫州公園旁、由Leo與3位國小同學共同創立，即將滿2歲的AMOUTER 透過「選物店」的形式，提供台灣人對戶外用品這個產業一種全新的體驗。

不走傳統賣場式或複合式的路線，AMOUTER的操作比較接近特色小店。打著鮮明的美感旗幟，招攬了無數來自各地的專業戶外玩家，與入門級、想要享受這種Lifestyle的粉絲。這裡的商品陳列相當講究，不會像大賣場那樣、把貨堆疊得像梅干菜；有如森林小木屋的溫馨裝潢，也讓購物空間格外舒適、親民。

不走傳統賣場式或複合式的路線，AMOUTER打著鮮明的美感旗幟，招攬無數來自各地的專業戶外玩家，與入門級、想要享受這種Lifestyle的粉絲。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

AMOUTER樂於提供消費者更多發揮想像力的選擇：戶外商品難道只能在進行戶外活動時使用嗎？機能服裝在日常穿搭的應用、戶外傢俱拿來當作室內擺設，日本人在這方面的應用早已非常多元，台灣消費者也漸漸接納。

在戶外用品這一塊，台灣的市場一直很狹小；因為不想與同業在小圈子裡搶生意，AMOUTER從一開始就決定要走不同的路。塑造品牌精神、帶起風氣與拓展新客群便成了人生的功課，不但要替新的客群收集市面上找不到的商品，還要藉由各種活動、課程一步一步凝聚支持者，整合成一個部落，一起推動台灣的戶外產業。

你知道嗎？台灣其實是個得天獨厚、擁有很多天然資源的地方。一到兩個小時的車程，你能從都市瞬間轉移到可以溯溪的全天然環境（據說全世界具備這樣條件的其他國家也只有日本、馬來西亞而已）。但是因為相關法令落後、民情保守又缺乏完整規劃，台灣的戶外風氣遠不如鄰近的日韓。AMOUTER期待在若干年後能有機會參與法令的修改，提供他們的專業意見並推動觀光產業；藉由經營店面同時埋下伏筆，讓喜歡台灣的觀光客有朝一日在逛夜市、101大樓之外，也會願意來這裡玩山玩海。

Mangasick收藏許多探索心理、討論人性的漫畫，因此讀者的年齡層也較一般租書店高。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

2、Mangasick

大學時代因為熱愛搖滾音樂而結識，開始交往；老B與黃尖這對戀人在畢業後分別進入書店與出版社工作。因為目睹了台灣漫畫環境的侷限性（讀者缺乏選擇／非主流畫風或題材難以被出版、代理），索性決定自己創業，提供讀者們一個接觸另類漫畫與地下刊物的空間。這便是 Mangasick成立的緣起。

Mangasick收藏了許多在台灣罕見的日本前衛漫畫，內容多是獵奇、暗黑又邊緣的。也有中文漫畫，包含一般動漫愛好者偏好的萌系、BL作品，還有大眾化的題材像是推理、搞笑、家庭、職場等。老B說，只要是讀完會在心裡留下餘韻、讓人想一讀再讀的作品，就會想要收進來。因為大多為探索心理、討論人性的漫畫，讀者的年齡層也較一般租書店高。

老 B 與黃尖這對戀人因為目睹台灣漫畫環境的侷限性，索性決定自己創業。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

今年將開業滿4年，老B與黃尖的漫畫閱讀空間至今仍未掛上招牌，僅懸著一盞燈當作通關密語（一個「燈亮有餅」的概念），很低調地存在著。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

最一開始Mangasick因為與音樂廠牌SEED TOSS聯手開店，陰錯陽差地找到了公館的這間地下室。也許冥冥之中自有安排，兩人以前便常在這一帶聽表演，後來落腳於此也算是種緣分。後來，SEED TOSS轉型發展，不再經營實體店面，Mangasick便利用這個空間來進行每月一檔的展覽。

只要是老B與黃尖兩人長期關注的作者，無論創作背景為何，都會被邀請至Mangasick開展。當原稿裱上了框，掛在牆上，人們就可以像是在美術館裡欣賞畫作般放大去檢視，感受作者風格的累積，與完整呈現的世界觀。偶爾也會安排座談會、電繪示範與「似顏繪」這類型的活動，讓書迷們有機會與創作者近距離交流。

今年10月將滿4歲了，這個漫畫閱讀空間至今仍未掛上招牌。僅懸著一盞燈當作通關密語（一個「燈亮有餅」的概念），很低調地存在著。與好朋友蛆；菌、蹦米滂與先行一車一樣，不把盈利當作最高原則，Mangasick堅持做自己認同的事、從中得到成就感，如果同時還能被其他人需要著、愛著，何嘗不是一種幸福？

本著實驗精神與一顆好學愛智的心，好氏研究室將各種神秘議題抽絲剝繭，消化之後再娓娓道來、與大家分享。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

3、好氏研究室

以「研究室」為名，長期觀察不同面向、不同美學型態的各種發生；本著實驗精神與一顆好學愛智的心，好氏研究室將各種神秘議題抽絲剝繭，消化之後再娓娓道來、與大家分享。

3年前開始在公館落地生根，好氏這個設計團隊的野心就是要開一間「不曾見過的店」。因為想要走前衛選品＋複合式餐飲的路線，這個空間大約每三個月會改變一次陳列主題（搭配活動），選品內容也會隨之改變。目前已經涉獵過的題材有生物、解剖、植栽、算命、礦石等，用新潮的語言去詮釋古老智慧，十分迷人。

品牌研究員Irene跟Ted用各種實驗室燒杯、玻璃皿盛裝的飲料，讓消費者自行調配、尋找自己偏好的味道，也呼應品牌精神：從實驗中感受樂趣。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

許多有點年紀的住戶，甚至老教授會被好氏研究室的學院氛圍吸引進來，並主動分享他們的生命經歷。(圖/Pinkoi 設計誌)

跟品牌研究員Irene跟Ted坐下聊聊，喝著用各種實驗室燒杯、玻璃皿盛裝的飲料。刻意讓消費者自行調配、尋找自己偏好的味道，也呼應品牌精神：從實驗中感受樂趣。

他們說，在這裡許多有點年紀的住戶，甚至老教授會被這裡的學院氛圍吸引進來，並主動與好氏分享他們的生命經歷。這也是當時選擇公館的原因：這裏的人比較有生活感、願意靜下心去理解品牌想要分享的訊息。

在這裡看見Taipei Post的芳蹤。原來Taipei Post的概念正是來自好氏的總監，一份以「報紙」形式來包裝的台北旅遊書。眼見老台北的美好正在慢慢消失，他們想把大家帶回那個還有「紳士觀念」的時代，喝茶看報、隨身攜帶手帕，Taipei Post鼓勵大家用講究細節美的風格在台北生活看看。

一般來說，雜誌的壽命很短，一旦錯過就很難在一般通路上重逢。但薄霧書店以「時光」為概念，完整收集50年內最具有代表性、經典級的日雜，即使在今日閱讀，仍有著飽飽的養分與驚喜！(圖/Pinkoi 設計誌提供)

4、薄霧書店

愛逛二手書店的蔡老闆，一直都住在公館東南亞戲院一帶；也因此發現了這家結束營業的書店，因緣際會下把它承租了下來，打造成今日的「薄霧書店」。

蔡老闆的專業正好是書與雜誌的設計，因此印刷、裝幀與設計等領域他一直有著大量的藏書。獨佔整個空間，卻只需要一小塊當作工作室，索性開放這個藏書閣與大家分享，結交同好。

不忍它們被歲月掩埋，薄霧書店開始有系統地收購、補齊遺失的期數，讓這個「雜誌博物館」越來越完整。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

與其他市面上的閱讀空間，或是主打「生活」與「設計」類的書店做區隔，薄霧書店以「時光」為概念，完整收集50年內最具有代表性、經典級的日雜（如銀花、太陽、暮しの手帖等）。

一般來說，雜誌的壽命很短，一旦錯過就很難在一般通路上重逢。但是這些好看的日雜即使在十幾二十年後的今日被閱讀，仍有著飽飽的養分與驚喜！

不忍它們被歲月掩埋，薄霧書店開始有系統地收購、補齊遺失的期數，讓這個「雜誌博物館」越來越完整。

除了藏書，薄霧書店也有來自日本竹尾（TAKEO）完整的紙樣資料庫。放在書桌上的「活版印刷機」並非只是古董裝飾，它真的可以拿來印名片喔。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

除了藏書，薄霧書店也有來自日本竹尾（TAKEO）完整的紙樣資料庫。如果對印刷有興趣，你也可以來這裏摸摸紙張、感受一下，遇到喜歡的還可以拜託蔡老闆代為訂購！

放在書桌上的「活版印刷機」並非只是古董裝飾，它真的可以拿來印名片喔～蔡老闆說，這裡取名為「書店」只是方便大家理解閱讀空間的特性，但是他其實對這裡有更多的期待。偶爾會利用這個空間舉辦印刷相關的體驗課，或是紙商發表會等。

叁拾選物是一個專為25到35歲世代提供日常選品提案的小店。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

5、參拾選物

最後，來逛逛生活雜貨吧！在這裡佇立了3年半，叁拾選物是一個專為25到35歲世代提供日常選品提案的小店。主理的「選物人」Issa 說其實原本自己比較偏好民生社區、中山區之類的地點，但後來發現公館有種旺盛的活力，讓他相信自己想闡述的事情可以在這裡被接受、被實踐。

瞄準25到35歲之間的這個世代，因為他們就是剛出社會、人生正經歷重大轉變的一群。結婚生子後Issa開始發現台灣在生活用品這一塊有斷層，商品要不太廉價欠缺質感，要不就太精品、太貴讓人捨不得使用。

叁拾選物的使命，就是為這些經濟獨立中的年輕人們挑選負擔得起的好物；甚至把它當成一個「轉大人」的教戰手冊。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

參拾選物涵蓋了生活的各個面向，食器、容器、毯子甚至文具、服裝都有。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

叁拾選物的使命，就是為這些經濟獨立中的年輕人們挑選負擔得起的好物；甚至把它當成一個「轉大人」的教戰手冊，為美好生活提供一些過來人的小撇步。

這裏的選貨涵蓋了生活的各個面向，食器、容器、毯子甚至文具、服裝都有賣。Issa說，他會針對不同的企劃去尋找相對的商品；比如說4、5月時在店裏推廣醃漬食物、做梅酒這類的活動，就會去販售相對應的器物（如密封罐等）。

Issa挑選的日常好物，產地可能來自世界各地。只要是生活上需要的東西就會考慮，不會只偏好、迷信某幾個國家。像是大家喜歡北歐設計，但是因為氣候與使用習慣的不同，台灣人其實不見得適合跟風。

了解一個產品為什麼好，並加以闡述、推廣給大眾就是叁拾選物的功課。Issa說聽起來它或許平凡，但是實際操作上其實一點也不簡單啊。

※本圖/文由Pinkoi設計誌授權刊載，並同意中時電子報編寫導讀與修訂標題※

(中時電子報)