「正念」解開潛意識之謎 找到真正的快樂 「催眠」讓學生精神集中 提高學習的能力

南華大學呂凱文教授於2012年創立台灣正念學學會並於2016年創立台灣催眠學學會，學會推出完整的師資群及跨域性的正念培訓活動，如正念身心舒壓、企業正念、正念瑜珈、正念催眠等等，透過「正念」的學習及「催眠」的訓練，能幫助莘莘學子在開學之前培養精神集中的功夫，讓自己的學習能力大大提昇。呂凱文教授更期望能推廣「正念」思維及自我「催眠」的訓練來幫助更多的人。

在這生活繁雜和忙碌的時代，人們都找不到一刻能夠喘息的時間。即使在深夜熟睡時，腦子裡也不斷地在處理壓力與煩惱。正念的出現就是要讓我們在這忙碌的步調中停下來，並且找到能讓心安靜下來的力量，去覺察我們身體或心靈正在發生的事情。在這個覺察的過程去認識和接納自己的各種面貌，進而幫助自己在日常生活及專業領域的成就。

美國麻省總醫院於2011年的研究報告指出，靜心讓大腦的海馬迴區域灰質密度增加，能幫助學習、記憶和情緒調節；也能讓腦區杏仁核灰質密度降低，紓解焦慮與壓力。正念在受到廣泛的肯定後，逐漸的傳承至世界各地，英國、紐西蘭、澳洲、美國都陸續成立推廣中心或開設課程讓師生修習。

正念學學會副理事長謝雷諾指出，正念導入校園或企業，可讓學生及員工紛擾的心恢復平靜及穩定，以提升學習效率、促進員工向心力，持續改善教育、員工志工服務的學習與經歷，皆能加強內心穩定度，對自身及他人的幫助相當多。

呂凱文理事長提到，正念可以幫助許多人，舉凡個人修養、飲食健康、家庭生活、人際關係、學校教育、企業職場等，都需要正念學習。希望學員們能夠在學習正念後，達到情緒的調節同時結合自己的專業，將正念推廣給更多的人。目前正值開學之際，正念學習也非常適合進行正念教育提升品德，幫助學生培養專注、自我覺察與紓解壓力的能力。

呂凱文教授將在8月18日下午二點三十分，假台北市民生東路「六福皇宮飯店」三樓，舉行推廣「正念學」及「催眠學」記者會，歡迎各界人士來一起分享提昇學著的快樂。

台灣正念學學會與台灣催眠學學會開課相關資訊，請查詢台灣正念學學會或台灣催眠學學會網頁，或洽詢：05-2721001分機5413。

(中時電子報)