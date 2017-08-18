世大運水球賽首戰 中華不敵南韓4比17落敗
（10：21更新，中華隊落敗）世大運水球項目，18日上午率先在新竹縣游泳館登場，由中華台北隊對上南韓隊，第1節結束時，南韓隊靠著罰球與強勢進攻暫時以5比0領先。比賽結束中華隊以4比17落敗，吞下首敗，下1場將對上法國隊。
第2節展開後，南韓隊攻勢依舊猛烈，連續靠著進攻再拿下5分，而中華台北隊在第2節開始有好表現，背號7號來自崇右影藝科技大學、台灣首位到歐洲接受訓練的羅淼，在第2節開賽5分鐘左右射門得分，為中華台北隊在此屆世大運球賽項目中拿下第1分。
南韓隊在第3節仍然持續進攻拿下3分，中華隊第3節掛零，不過，賽前被看好、已故影帝柯俊雄的兒子柯鑑育則是在第4節開賽後展現優異球技，分別在開賽2分鐘及結束前1分28秒各攻進1球，另，來自中正大學的安廷豐則是在第4節剩下25秒時，再為中華隊攻進1分。
而南韓隊在第4節也再攻下3分，比賽結束南韓隊是以17比4輕取中華隊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。