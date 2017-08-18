世大運水球賽首戰 中華不敵南韓4比17落敗

世大運水球賽南韓第1節5比0暫時領先。（陳育賢攝）

世大運水球賽，中華南韓之戰。（陳育賢攝）

世大運水球賽，南韓持球進攻。（陳育賢攝）

（10：21更新，中華隊落敗）世大運水球項目，18日上午率先在新竹縣游泳館登場，由中華台北隊對上南韓隊，第1節結束時，南韓隊靠著罰球與強勢進攻暫時以5比0領先。比賽結束中華隊以4比17落敗，吞下首敗，下1場將對上法國隊。

第2節展開後，南韓隊攻勢依舊猛烈，連續靠著進攻再拿下5分，而中華台北隊在第2節開始有好表現，背號7號來自崇右影藝科技大學、台灣首位到歐洲接受訓練的羅淼，在第2節開賽5分鐘左右射門得分，為中華台北隊在此屆世大運球賽項目中拿下第1分。

南韓隊在第3節仍然持續進攻拿下3分，中華隊第3節掛零，不過，賽前被看好、已故影帝柯俊雄的兒子柯鑑育則是在第4節開賽後展現優異球技，分別在開賽2分鐘及結束前1分28秒各攻進1球，另，來自中正大學的安廷豐則是在第4節剩下25秒時，再為中華隊攻進1分。

而南韓隊在第4節也再攻下3分，比賽結束南韓隊是以17比4輕取中華隊。

(中時)