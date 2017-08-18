大叔還有做夢的權利嗎？阿信：早習慣當LOSER

阿信寫的歌詞帶給許多歌迷正面力量。(圖/本報系資料照)

五月天《頑固》MV找來許多大咖跨刀演出，其中包括金馬影帝梁家輝，也讓此MV推出就獲得熱烈迴響，但也讓外界提出疑惑就是「大叔還有做夢的權利嗎」？這也讓阿信表示相信聽五月天這麼多年，對這話應該不陌生吧。

阿信表示許多人看了影帝精湛演出，沉寂已久的「大叔魂」都被點燃，但也有人質疑過了這麼多年還在做夢，不覺得不適合嗎？阿信對此則表示當初若沒質疑聲浪，就沒有拍攝這支MV的必要，今年金曲獎「頑固」入圍最佳音樂錄影帶、最佳年度歌曲，受邀當表演嘉賓的五人，曾開玩笑討論如果選唱這首歌又沒得獎，那不是很糗嗎？不過最終仍是選唱了頑固，雖然結果揭曉兩個獎項都落榜，頑固的「LOSER」印記又再度被認證一次，對此阿信表示若怕出糗不去做，就不是所謂五月天精神。

被問及當晚會否覺得糗翻?阿信表示MV結局「火箭爆炸」意味夢想的碎片，等同訴說「有夢想不一定會成功」，就如同自己寫歌難產卡關，多年來不知爆炸多少回，也早已習慣當LOSER的滋味，但寫了二十年終究寫出《成名在望》獲得青睞，拿下金曲最佳作詞人獎，雖然歷經6千多個日子的失敗，但只要有一秒鐘歌曲能打動歌迷，對阿信而言就一切都值得了。

阿信臉書全文

「 LOSER 」

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去年的此時，「頑固」這支音樂錄影帶，引發了排山倒海的迴響與眼淚。有人說，看著影帝的動人演出，自己的大叔魂都被點燃了（雖然說的人很可能是個少女）也有人說，過了這麼多年還在做夢，難道不覺得不適合嗎？

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「大叔還有做夢的權利嗎？」就是頑固這首歌想質問的問題。「該認清現實了吧，該接受年紀了吧...」，這些話，相信一路聽了五月天這麼多年的你，應該也都不陌生吧。這世界最不缺的，就是比你成熟穩重，圓滑世故，好心想拉你一把免得你虛耗青春裡的大人。我想說，如果這支MV沒有這些質疑的聲音，那這個世界就沒有拍攝這支MV的必要了。

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大叔做夢是什麼樣子？那些場景我見過，而且經常。無數個深夜，我去到夥伴終於能下班的「仙草影像」，阿木這光頭通常還在挑燈夜戰，如果不是親眼目睹，你不會知道所謂的做夢，原來是很枯燥的事，無數次修改的腳本，龐雜的細節，磨人的協調，有限的預算...。時間早已經磨去了我們的年少輕狂，但燃燒青春後的餘燼依然熾熱，那些經歷，給了我們慢火般溫度與恆常的耐性，讓我們能夠打造出能夠感動我們自己這個年紀的作品，包括「頑固」這部影像與音樂。

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今年的金曲獎，很幸運的，「頑固」入圍了最佳音樂錄影帶，最佳年度歌曲。受邀演出的我們，曾經開玩笑討論，如果選唱了這首歌又沒得獎，那不是很糗嗎？不過，頑固的我們最終還是頑固地選唱了頑固（繞口令嗎），如果怕出糗而不去做，那就不是五月天的精神了（你懂的）。

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果然當晚，提名的兩個獎項都落榜爆炸了，頑固的「LOSER」印記又被認證了一次（遠目＋微笑）。你問我覺不覺得失望或很糗？我想先問你，記得頑固MV的結尾，火箭不是爆炸了嗎？大叔跪在熊熊火焰燃燒的殘骸中，那些夢想的碎片，彷彿他一生的縮影，火光照映著他難過的臉。我認為這正是阿木這個劇本最棒的地方，「有夢想不一定會成功」，失敗了，你會有你的小太空人陪你記得初衷，提醒你活得不枉此生。

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話說，寫歌的這二十年，我的火箭爆炸完全不會比家輝哥少次啊，如果一整天沒有寫出一句能用的歌詞，就算是爆炸的話，我每首歌都要爆炸個十幾二十次啊，連續爆炸半年的歌也是有的（笑哭），但只要一天寫一句能用的歌詞，一個月也是能寫出頑固，二十年也是可以寫出成名在望順便拿個獎的啊（傲嬌）。

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追根究柢，這些歌，都是從一件一件的殘骸裡拼裝，一次一次的失敗裡誕生的，在漫長的一日編曲卡關後，繼續深夜裡難產著歌詞的我們，早就習慣當LOSER，太陽升起，洗洗臉，又是新的我，研究一下失敗的碎片，實驗一下不同的嘗試，這樣的6000多個日子，讓我們有一秒的機會，讓你喜歡這些歌，誰說失敗是不是光榮的印記？可以，我覺得可以。

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失敗，並不是世界末日，放棄才是。僅以頑固這首歌，獻給所有光榮的失敗者「 LOSER 」

(中時電子報)