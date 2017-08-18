MiLB》曾仁和6局無失分 繼續在3A展壓制力

曾仁和升上3A後，持續展現壓制力，目前7場先發，自責分率僅1.67。(資料照 翻攝小聯盟官網)

效力小熊3A(愛荷華小熊)的曾仁和，今球隊與釀酒人3A(科羅拉多泉天襪)進行雙重戰，曾仁和擔任首戰先發，主投6局無失分，可惜隊友同樣受到壓制，無關勝敗收場，不過球隊最終以1比0贏球。

曾仁和此役與對方投手上演投手戰，因為雙重戰關係，賽事僅進行7局，曾仁和雖然首局就被擊出安打，加上投出1次保送，但沒有失分，接下來幾個半局，繼續維持升上3A後的壓制力，僅讓對方以保送上壘。

直到第6局才被敲出第2支安打，但同樣沒有失分，曾仁和主投6局用了93球，僅被擊出2支安打，投出4次保送、2次三振，沒有失分，不過隊友直到第7局才突破封鎖以再見全壘打奪下勝利，曾仁和無關勝敗。

曾仁和本季在3A累積7場出賽，拿下5勝1負，37局投球中，失8分自責分，自責分率僅1.67。

(中時電子報)