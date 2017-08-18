美網友提建議 川普必能再創推特治國高峰？

面對歐巴馬（圖右）創下推特按讚的紀錄，美國網友提出大膽的「方案」建議川普（圖左），必能讓自己再次爆紅！（圖/美聯社）

據英國獨立報（The Independent）報導，日前美國維吉尼亞州夏綠蒂鎮（Charlottesville）發生衝突，造成多人死傷，讓美國種族議題再次成為外界關注焦點，而前總統歐巴馬（Barack Obama）一則與多族群孩童的照片推特，創下推特史上最多按讚數，突破400萬人次大關，讓川普（Donald Trump）感到相形見絀。然而，一名名叫韋恩斯坦（Andrew Weinstei）的實習律師在推特上「建議」川普，「要打敗歐巴馬的紀錄，其實很簡單，川普只需要在推特寫下：我辭職！（I resign！），並能成功引爆網路話題！」韋恩斯坦此言，也讓他一夕成為網紅，推特按讚數僅僅一個晚上便突破26萬人次。

五天前一場因「保護雕像」在美國維吉尼亞州（Virginia）所起的抗議活動，再次讓美國和外界看見3K黨和白人至上主義的那群人，眾人同聲譴責使用暴力的3K黨群體，但身為總統的川普，在第一時間的推特發文，卻是輕描淡寫地帶過，並在發表正式聲明後，又在公開場合砲轟抗爭現場的「雙邊」團體，此舉點燃了更多人的怒火，讓包含默克、UA與英特爾等企業大老紛紛掛冠而去，但仍舊我行我素的川普，似乎根本不受這些「雜訊」影響，依然照著自己的想法治國。

Barack Obama now has the most liked tweet of all time. If Donald Trump wants to break this record he need only tweet two words - I resign. — Andrew Weinstein (@Weinsteinlaw) 2017年8月16日

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 2017年8月13日

英國媒體更調侃川普，性格極度愛出風頭、且總喜歡與人比較的他，其實早從就職典禮當天，就不斷地與歐巴馬在爭鋒。就職典禮觀禮群眾不如他、推特支持度不如他、民調也不如歐巴馬，都讓依靠推特治國的川普感到煩惱，不如突下猛藥，一舉衝上個人推特高峰，讓愛面子的川普真正成為名符其實的「超級網紅」！

(中時電子報)