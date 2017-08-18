世大運韓國親友團來台加油 無票入場好尷尬
世大運第一天比賽今天開幕，在新竹縣立游泳館的第一場水球比賽由中華台北對戰韓國隊，韓國隊親友團一行22人專程來台為自家人加油，卻面臨無票入場的窘境。
導遊表示，當初跟台灣聯繫單位接洽可能有誤差，以為現場購票即可，未料親友們揮舞著國旗想進場，卻不得其門而入。
不過也有幾名親友透過關係取得門票順利入場，無法入場的其他人，表情相當失落。不過，順利入場的親友則順勢以文字替場外親友轉播，得知比數逐漸拉開，親友們的表情也漸漸開朗，還在場外大聲加油助陣。
有家長表示，水球不是這麼熱門的比賽，在韓國曾經遇過類似狀況，家屬是可以進場的，不過，既然來到台灣，要遵守台灣的規則。只是面對孩子們有好表現，但不能入場，真的很難過。
(中時)
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