南台灣教育學術研討會 教師社群共同備課成主流

「2017年南台灣教育學術研討會」18日在高雄師範大學登場，吸引南部150位教師參加，進行論文徵稿發表、專題講座、優秀教師分享、Kaohsiung短講等各項活動，高市教育局長范巽綠親臨現場致詞時，特別勉勵教師們以寬闊的視野，帶領孩子學習、體驗開放多元的成功經驗。

這場南台灣教育學術研討會18、19日為期2天，今年4月即已辦理公開徵稿，主題鎖定在「教育合縱連橫─跨域學習新氣象」，今年投稿相當踴躍，歷經初審、複審程序，研討會選出現場發表論文3篇、壁報發表論文11篇。

其中，現場論文包括陽明國中教師謝甫宜「建構活化教學共備設群之研究」、楠梓特殊學校教師顏芝盈「性平面面觀：看見特教之行動研究」、以及蚵寮國小校長陳建利團隊發表的「教師社群共備觀議課之行動研究-以社會領域課程設計為例」。

教育局長范巽綠表示，從這次獲選的論文作品，可以看出透過教師學習社群來共同備課，已是現場老師精進教學的重要活動，呼應新課綱「自發、互動、共好」的核心價值，藉由老師們互助合作，以團隊力量共同討論研發課程，更能成為鼓動學生自主互動的學習楷模。

此外，研討會首度推出「KAOHSIUNG短講」，邀高市優秀校長與教師，用「活潑快閃」方式呈現特色學習意涵，溪埔國中校長王小芬分享如何發展偏鄉特色遊學課程，右昌國中教師陳純瑩則發表「夢想履歷表」跨域課程，講者們以幾分鐘簡短時間，深入淺出表達，其餘留待其他教師持續投入與激盪。

(中時)