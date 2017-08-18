費茲傑羅號撞船事件 美海軍開除3指揮官
美國費茲傑羅號驅逐艦(USS Fitzgerald)6月中和商船發生擦撞事故，導致7人死亡，現在美國海軍決定要解除其三名高層指揮官的職務。
這表示美國海軍地區艦隊將會開除艦長Bryce Benson、執行官Sean Babbitt和總軍士長Brice Baldwin，因已經無法信任他們繼續擔任這些職務。除了他們以外，船上其他成員也將面臨行政處分。海軍作戰部副部長William Moran說目前相關調查仍在進行中，但有許多證據顯示這個嚴重擦撞是因船員的疏忽造成的，但他不願意證實擦撞完全是費茲傑羅號的錯。
美國海軍公布的報告也顯示，擦撞後費茲傑羅內的宿舍艙在90秒內就完全淹沒，使得睡在裡面的35名士兵只有極少的時間得以逃脫。當水面迅速在艙中上升時，兩兵幫其他人爬上樓梯後最後也自己也必須爬出，他們出來後又再度伸手拉出另外2名士兵。即便如此，擦撞後28人倖存，但7人淹死。
艦長的起居艙遭到直接撞擊而全毀，使得艦長受困，3名士兵必須要各種工具強行移除艙門、爬入艙裡。當時船殼和水密艙層都破了個大洞，看得到外面的夜空。搜救隊伍用腰帶當作臨時套索、將他們自己綁再一起，然後才能去救當時掛在船邊的艦長。
(中時電子報)
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