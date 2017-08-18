MLB》遭洋基球迷嗆聲 紅襪塞爾：他們討厭我
洋基球迷向來言詞犀利，若遇到世仇紅襪到自家主場踢館，可不會放過放話嗆聲的好機會，今年球季甫轉到紅襪的塞爾(Chris Sale)就有深刻體會，美媒今(18日)報導，塞爾自爆上次對洋基先發前，在牛棚熱身時聽到了些事，讓他明白洋基球迷的不友善，「以前就沒對我很好，但他們現在是討厭我。」
塞爾過去7個球季都在白襪度過，到洋基球場時或多或少會聽到噓聲，他現在穿上紅襪球衣後，更有感洋基球迷對他的厭惡。他上廣播節目時說，洋基球迷以前就沒他多好，不過現在很討厭他，但塞爾坦然以對，沒受到影響，「上次在牛棚熱身時，就聽到些很有趣的事，但我不是去交朋友的。」
塞爾所說的上次，是在美國時間8月13日作客洋基主場，該役他投7局失1分、另狂飆12K，讓洋基打線一籌莫展。儘管紅襪也受制洋基投手群封鎖，前7局只得1分，使得塞爾未能奪勝；但他連同前役，本季三度與洋基吞1敗，但投22.2局3責失、自責分率僅1.19，也難怪洋基球迷會那麼不喜歡他了！
(中時電子報)
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