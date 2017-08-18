俄外交部：武力手段將給朝鮮半島帶來災難

北韓局勢緊張，周邊各國近日紛紛表態呼籲北韓保持克制，繼中國、南韓等國表態盼和平解決後，俄羅斯外交部17日也表示，武力手段將給朝鮮半島帶來災難，俄方呼籲朝鮮半島問題有關各方保持克制。

新華網報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃17日表示，武力手段將給朝鮮半島帶來災難，俄方呼籲朝鮮半島問題有關各方保持克制。

扎哈羅娃表示，任何武力手段都會造成重大人員傷亡，給人道主義、經濟和生態帶來災難。俄方呼籲朝鮮半島問題有關各方保持克制。俄羅斯外交部長拉夫羅夫16日說，俄羅斯不支持一些國家旨在經濟扼殺北韓的主張，因為那會給北韓民眾帶來完全負面和悲劇的後果。

(旺報)