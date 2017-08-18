翻轉「莎翁」！周六來動物園看戲！企鵝版「仲夏夜之夢」

落跑企鵝？！是黑腳企鵝嗎？（台北市立動物園提供）

仲夏夜晚來看戲！動物園好戲邀你看故事、長知識！台北市立動物園今年度的「動物夏夏叫」夜間延長開放活動，轉眼進入倒數最後兩個周末夜晚囉！好玩又有趣的「動物世大運」競賽，將在本週8月19日（六）交棒給人氣「強強滾」的國王企鵝。

落跑企鵝？！是國王企鵝嗎？（台北市立動物園提供）

當天除了有「動物園暖男」稱號的阿貴老師，持續帶領大小朋友唱跳動物組曲，嗨翻動物園！以及獎品豐富的闖關遊戲，「玉米雞劇團」更帶來了非常特別的親子喜劇-「企鵝莎莎與海豹理查」，劇中「莎莎」是一隻從動物園裡落跑的調皮企鵝，後面還鬼鬼祟祟地跟著一隻海豹「理查」！他們會展現出什麼樣好玩又有趣的故事呢？喜歡國王企鵝的大小朋友們，千萬不要錯過本周夜間開放精采有趣的各項節目唷！

動物園今年夏天推出一系列緊張刺激的「動物世大運」闖關活動，以結合肢體律動及動物知識為主體，陪伴小朋友們度過快樂、健康又充實的暑假！配合8月19日（星期六）主題動物-企鵝，台北市立動物園特別邀請「玉米雞劇團」，於下午四點，上演適合大人與小孩共同欣賞的親子喜劇「企鵝莎莎與海豹理查」，現場也將進行有獎徵答與互動合影，園區內同時安排了神秘地快閃活動，歡迎全家大小一起來動物園「捕捉」企鵝莎莎，打卡上傳FB，和朋友分享酷炫的暑假行程。

「動物世大運」競賽：「寶寶爬行比賽」。（台北市立動物園提供）

「玉米雞劇團」是一個在台灣發展12年的表演藝術團體，秉持著提升在地藝術素養的理念，陸陸續續在全台各地演出，從大都市乃至小鄉鎮都有「玉米雞劇團」的演出記錄。劇團目前紮根於家鄉新竹，去（105）年第六度獲選新竹市傑出演藝團隊的殊榮。

「動物夏夏叫」結合肢體律動，陪伴小朋友們度過快樂、健康又充實的暑假！（台北市立動物園提供）

「玉米雞劇團」與無指揮樂團「台灣絃樂團」將在10月13日、14日（週五、六）於台北市政府親子劇場聯手演出《企鵝莎莎狂想曲》，是全台第一齣莎士比亞親子音樂派對，故事發生在遙遠的冰雪國度，一隻與眾不同的企鵝「莎莎（莎士比亞）」正尋找著人生方向，他忘我地創造出許多獨一無二的角色與故事，全劇發想自莎翁作品中最富奇幻想像力的《仲夏夜之夢》，延伸原作中的魔幻元素，擘劃出全新敘事架構。「玉米雞劇團」生動活潑的演出，這個周末大家就可以在動物園先睹為快囉！

「動物園暖男」稱號的阿貴老師，持續帶領大小朋友唱跳動物組曲，嗨翻動物園！（台北市立動物園提供）

近期台北連續10天最高溫超過36度，已經打破了120年來的紀錄，暑假期間白天連續高溫炎熱的氣候，讓大人小孩對戶外活動是望而卻步，幸好位處於台北市近郊的動物園，白天能充份地吸收綠樹林蔭所製造的芬多精，一邊欣賞野生動物自在的覓食與嬉戲；周末的夜晚，迎著陣陣涼爽的微風，漫步在園區中，體驗一場與白天截然不同的夜間探索，加上大門廣場主舞台有精采的動物知識有獎問答、勁歌熱舞、動物繪本說故事、生態電影欣賞等節目，以及琳琅滿目好玩又好逛的野保市集…。

野保市集有許多有趣的DIY駐站。（台北市立動物園提供）

不想孩子們整天關在室內吹冷氣，又擔心到戶外被毒日頭晒得暈頭轉向的家長，不妨把握動物園8月份夜間延長開放的機會，安排全家大小一起到動物園遊玩，為難得的暑期留下充實愉快的回憶唷！

(中時電子報)