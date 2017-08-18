ATT退出台東 鐵花特色商圈個別招商
台東市鐵花特色商圈，進駐的平台商ATT遲遲無法履約，台東縣政府在7月底終止合約收回後，又再度上網公告招標，但台東縣政府17日發新聞稿，距公告截止僅剩不到一周，再度引發黑箱質疑，觀光旅遊處長江慧卿強調，縣府收回後一直忙招標作業，近來詢問者眾才會發新聞稿說明解約事宜。
昨天縣議員洪宗楷在議會質詢鐵花特色商圈時，江慧卿才鬆口坦承與ATT已經解約，目前商圈由縣政府各別招商，讓洪宗楷陶侃，如果不問，縣府就不會主動公告嗎？網路也引發質疑縣府黑箱作業的質疑。
江慧卿表示，商圈原訂6月就要開幕，但去年的尼伯特、莫蘭蒂等颱風接二連三來襲，造成建築物受損，加上陸客不來，旅遊人數下降，導致ATT招商不順，原訂6月開幕的商圈遲遲沒有動靜，因此縣府在7月下旬主動提起解約。
她說，ATT未履行合約，解約後1000萬的履約保證金沒入，縣府也立即公告招商，目前商圈共有5棟，第一棟招商的是緊鄰新生路的A棟，共有80坪，5年底標金額為500餘萬，平均月租金9萬多元，可以經營商場、百貨、餐飲等。
江慧卿強調，ATT解約後就忙於招標事宜，近期詢問招標事宜的業者越來越多，因此才會主動發新聞說明與ATT解約一事，之後3棟還會陸續招標，波浪屋則交由原民處招商。
ATT進駐後，招商過程並不順利，許多台東業者有意進駐，但租金過於高昂也讓業者打退堂鼓，解約的傳聞在7月底就甚囂塵上，但縣府不願證實，僅強調告一段落將會發新聞公告，昨天縣議員洪宗楷質詢後，縣府才發新聞稿證實已經解約，也難免引起民眾質疑。
(中時)
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