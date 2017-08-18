美日2＋2會議重申 美對釣魚台的協防義務
由美日外長及防長出席的「美日安保諮商會議」（2+2會議）17日深夜（台北時間）在華府舉行。美國國務卿提勒森重申美國對日本有協防義務，釣魚台列嶼乃《美日安保條約》第5條的適用範圍，強調「反對任何試圖破壞日本對釣魚台行政管轄的片面舉動」。
這是川普政府執政以來的首度2+2會議。美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）、國防部長馬提斯（Jim Mattis）與日本外務大臣河野太郎及防衛大臣小野寺五典於會後召開聯合記者會。
美日雙方對於中國朝東海、南海持續擴張海洋勢力表示擔憂。對於中國在南海上的軍事化行動強調，「美、日都反對改變現狀、提高緊張，高壓威脅的片面行動。」
會上還強烈譴責不斷試射彈道飛彈的北韓，一致決定要與其他各國合作，持續向北韓施壓，以實現北韓的非核化。美日強烈敦促中國發揮對北韓的影響力，採取堅決的措施使北韓改變一連串的行動。
會上決定，將根據日本去年3月施行的《安保相關法案》，共同加強美日的防衛合作及日本的防衛能力。
(中時)
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