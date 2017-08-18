基本薪資審議 勞喊月薪2.7萬元
影響全台約200萬勞工權益的基本工資審議，於今日上午10時正式於勞動部召開，會議開始前，勞方先於勞動部前呼喊口號，訴求薪資調漲能一次到位，包括月薪2萬7711元、時薪160元等。面對資方拋出因一例一休而需暫緩調漲基本薪資，勞方表示，一例一休有和障礙難行之處都可討論，而非資方單方面說的算，但該法是為了提升勞工生活品質，「和基本工資是切割的」。
每年第3季是基本工資審議的時節，去年會議結論調升基本工資5％，月薪為2萬1009元，時薪133元，今年勞方喊出希望「一次到位」，一口氣將基本薪資調漲31％，月薪來到2萬7711元、時薪160元，但資方也不斷拋出軍公教先調薪、一例一休等問題，要求政府暫緩調整基本工資。
全國產業總工會理事長莊爵安強調，韓國在2008年時，基本工資比台灣還低，但在長期調漲、甚至在今年一口氣調漲16.4％後，月薪換算下來已來到台幣4萬2000元，已經是我國的2倍，台灣長期的低薪化，只會使得最後連外勞都不來，逼得我國年輕人到國外當台勞。
莊爵安說，政府要解決低薪化問題，首先就要調漲基本工資，更何況基本工資只是為了訴求勞工基本生活開銷所需；面對資方拋出的一例一休問題，他強調，一例一休上路至今，有任何窒礙難行的地方，都可以拿出來討論，而非資方單方面說的算，但一例一休目的是為了提升勞工生活品質，和基本工資是切割的。
莊爵安最後指出，企業一旦調漲勞工薪資，便能提高勞工消費力和購買力，進而帶動經濟成長、讓企業盈餘增加，讓企業更有能力替勞工加薪，對整體經濟都是個正向循環。
(中時)
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