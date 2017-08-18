世大運》中華水球首戰不敵韓國 柯鑑育獨拿2分

中華水球隊不敵韓國，羅淼射進中華隊第一分。(黃邱倫攝)

2017台北世大運雖然19日才開幕，但水球項目18日就提前開打，中華隊上午9點迎戰韓國隊，這是本屆賽事以及中華代表團的第一場比賽，男子水球隊首次成軍出賽，面對強敵打來攻守失序，上半場就被攻下10球，全場僅在第二節靠著羅淼射進1球，已故金馬影帝柯俊雄之子柯鑑育獨拿2分，最終以4比17敗下陣來。

中華隊曾在4月底的測試賽遭遇碰過韓國隊，當時中華隊14比18落敗，但雙方並不是最終的代表隊名單。

相隔將近4個月，中華隊在塞爾維亞籍總教練柯維吉克.沙沙的指導下提升不少實力，但整體方面仍就遠不如來台參賽的韓國隊，開賽後就頻頻被攻破大門，首節0比5落後。次節，敵軍絲毫不肯鬆手，短短4分多鐘內又攻下3分，取得8比0遙遙領先優勢。

一直處在逆境中的中華隊，直到第二節剩下3分02秒的時候由就讀崇右影藝科技大學的羅淼在底線右側抓住機會射進中華隊第一分，也是台北世大運中華代表團得到的第一分，半場結束1比10落後。

易邊再戰，韓國隊在第三節攻下3分，13比1領先，第四節，柯鑑育在剩下6分18秒的時候中線突破射進中華隊第2分，最後1分28秒又再次建功，個人獨得2分，安廷豐隨後也攻下1分，由於雙方比數差距懸殊，韓國隊的攻擊也更加犀利，好幾次都在門前第一時間將球撥進，比數擴大至17比4，最終以13分之差勝出。

(中時電子報)