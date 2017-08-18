你是我的光 經濟部為李世光辦歡送會

同仁製作「你是我的光」字樣的手板，向李世光（右）道別。（陳信翰攝）

李世光上車後（左）向同仁揮手道別。（陳信翰攝）

經濟部部長李世光因815全台跳電請辭下台，經濟部18日為李世光舉辦惜別會，惜別會上特別製作回顧影片，細數李世光上任的點滴，同仁並送上鮮花祝福，列隊歡送。

(中時)