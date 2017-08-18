晉江陸地港「海陸空鐵郵」多式聯運＂錢＂進世界

中國泉州綜合保稅區入口。（王雅芬攝）

晉江陸地港國際快件監管中心工作人員現場作業情形。（王雅芬攝）

陸地港國際快件監管中心，外場貨物透過掃描後，監管內場工作人員就在螢幕監測。（王雅芬攝）

福建晉江陸地港集團總經理李子興表示：陸地港規劃把跨境電商產業園打造成年輕人創業的創客空間，成立眾創空間。（王雅芬攝）

晉江陸地港，報關保稅大廳。（王雅芬攝）

互聯網與物聯網時代來臨之後，沒有臨海、臨港的城市若有大量跨境進出貨物的需求，該怎麼辦？針對這種趨勢，匯集國際陸港、保稅物流、國際快件、跨境電商四大通關平台的內陸口岸，在大陸應運而生。晉江陸地港集團除了匯集四大通關平台功能，也是大陸第一家民營化的公共國際陸港服務平台，服務效率與品質因為民企的專業經營而更有效率。

陸地港集團李子興總經理表示，晉江陸地港營運5年來，已有二千多家企業入港報檢通關。2017年1-6月，一般貿易進出口額達到223679萬美元；外貿集裝箱吞吐量133548TEU；跨境電商累計報關單量292.53萬件，投運後每年成長率高。目前已完成與3個空港口岸無縫銜接，整合數百條航線資源，並同時與福建省廈門東渡港、福州江陰港、泉州石湖港區等11個外貿集裝箱海港碼頭之間物流信息聯網共享，打通「海陸空鐵郵」多式聯運業務的通路，營運前景看好。

此外，大陸一帶一路發展方向提出後，目前從烏茲別克斯坦經由新疆口岸轉運到晉江陸地港的棉花，已陸續實現「海絲」與「陸絲」的銜接。李子興還透露，現今許多年輕人懷抱著創業夢，但大多數人缺少平台，陸地港還計畫積極把跨境電商產業園打造成年輕人創業的創客空間，成立眾創空間。透過產業資源、資本資源、運營資源「以共享辦公、拎包入住」為有意創業者提供低成本、無風險、全要素又便利的創業綜合服務平台，希望年輕人都能透過這個平台創業創夢。

(中時)