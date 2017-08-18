廣州沙灣風華再現 3D投影秀講故事

作為廣州市唯一的國家級歷史文化名鎮，沙灣古鎮又將進行環境升級，打造夜間旅遊文化。未來古鎮最知名的留耕堂，將上演3D投影秀，用影像和音樂講述沙灣往事。

作為沙灣歷史文化核心的沙灣古鎮，大量祠堂、廟宇等古建築和商業遺址、民居遺址保存完整。留耕堂則是沙灣古鎮的精華之一，自1275年開始，歷時四十年建成這座富麗堂皇的祖祠，取名「留耕堂」，是省級文保單位。

此次期望藉由3D投影秀，打造夜間旅遊文化全面提升沙灣形象，展現沙灣古鎮的風采和濃郁的歷史文化底蘊。

該表演秀應用最新的3D投影技術，結合鐳射、燈光、器樂表演等表演元素，用現代科技的藝術表現手段，將沙灣的文化具體化，用影像抒寫一段精彩的沙灣往事，充分結合沙灣古鎮的音樂、民俗、飲食等歷史文化元素，融入《雨打芭蕉》《賽龍奪錦》等廣東音樂名曲。

以留耕堂為展示舞台，講述沙灣古鎮文化發展的「3D投影秀」，全長22分鐘，逢週六、週日、節假日舉辦，且每晚最少2場。

(中時電子報)