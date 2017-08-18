溪頭妖怪村，連續8年協助家扶孩子圓夢！

溪頭妖怪村長林志穎（中），歡迎南投家扶兒童到妖怪村。（廖志晃攝）

「與你相聚好幸福」夏令營，在溪頭妖怪村熱烈登場。（廖志晃攝）

溪頭妖怪村連續8年招待南投家扶中心孩童，免費入住妖怪村主題飯店，進行為期3天2夜的「與你相聚好幸福」夏令營，今年共有100名兒童共襄盛舉，透過戲劇、聯合闖關、尋寶遊戲，讓孩子們在歡樂氣氛中，自製道具、改編劇本，並且粉墨登場盡情展現魅力與自信。

「與你相聚好幸福」夏令營，透過志工團隊設計的活動，讓兒童熟悉隊友及認識戲劇創作的進行方式，然後結合遊戲讓各組兒童，找到所需劇本及獲得遊戲代幣，再以代幣換取各自劇本裡所需的道具與服裝，最後讓10組小隊成員，輪流進行公演，展現獨一無二的戲碼。

今年是家扶中心的孩子，第8年完全免費入住妖怪村主題飯店；妖怪村長林志穎表示，歡迎家扶的孩子們到妖怪村，為鼓勵他們全心投入，今年特別加碼送出30份妖怪村金幣巧克力，給表現優異的小隊，希望能讓孩子們在妖怪村留下歡樂且難忘的回憶。

南投家扶中心主任魏季表示，夏令營能夠順利舉辦，要感謝妖怪村主題飯店、育達慈善暨獅子會、溪頭自然教育園區等許多團體、人士的贊助；包括林志穎、育達慈善暨獅子會前總監蕭文龍、莊慶琮、黃文正及施萬益等人也親臨會場關心。

值得一提的是，此次營隊部分服務人員，是家扶現行或曾經扶助過的青年，響應號召回來服務，大家的無私付出讓這份愛的力量永續傳遞，帶給這些兒童少少更多的歡笑與力量。

(中時)