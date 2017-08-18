廣博會月底開跑 首創VR地震平台亮相
深受老廣青睞的「廣博會」又要開幕了！今年的廣州博覽會（以下簡稱「廣博會」）將於8月25日至28日在中國進出口商品交易會展館（A、B區）隆重舉行，展覽面積、參展城市地區數量、專業展規模均創新高。此外，國內首創9人同時體驗VR地震平台也將亮相廣博會專業展。
第25屆廣州博覽會的展覽面積近14萬平方公尺，展位約7000個，設有3個綜合展、8個專業展館，展覽面積、參展城市地區數量、專業展規模均創新高。據統計，今年將有20多個國家和國內城市來穗參展。
而此屆的廣博會，也吸引國內外各行業領軍企業參會，為商家、企業開展交流互動搭建平台。綜合展包括國內城市展示館、國際城市館、廣州展示館。
專業展包括第六屆廣州國際軌道交通產業展覽會、廣州餐飲連鎖加盟展覽會、廣州．台灣商品博覽會、中國廣州國際漁業博覽會、廣州（國際）名優農產品食品博覽會、廣州國際智慧城市技術與產品應用展、中國（廣州）國際老年健康產業博覽會、廣州VR設備與技術展覽會。
針對近期四川九寨溝7級地震的課題，國內首創的可支持9人同時體驗VR地震平台將亮相廣博會。相比傳統地震屋，VR地震平台可以全景實現在學校、居家、廣場、辦公室大樓、馬路、戶外等各種場景還原。
此外，VR展會現場也有完整的VR科普教育解決方案和專業的VR科普論壇，同時也會以「VR科普教育」、「VR電子競技」和「VR主題樂園」為主題，舉辦超過15場研討活動和產品介紹會。
(中時電子報)
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