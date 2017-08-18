美防長：若北韓發動攻擊 面臨嚴重軍事後果
白宮策略長巴農16日稱北韓局勢緊繃，美國沒有軍事解決辦法，問題在與中國的經濟大戰。美國國務卿提勒森17日表示，針對北韓美國在軍事上已準備就緒； 國防部長馬提斯則強調，若北韓發動攻擊，將面臨強大軍事後果。
美國和日本17日在華府舉行兩國外長和防長的2+2安全磋商委員會會議。提勒森和馬提斯與日本外務大臣河野太郎和防務大臣小野寺五典會談後，召開聯合記者會。此次會議焦點集中在北韓、東海和南海問題。
提勒森致詞時表示，美日反對任何企圖破壞日本對釣魚台行政管轄權的片面行動，雙方並重申「美日安保條約」第 5條涵蓋釣魚台列嶼；在南海，美日也反對軍事化行動，呼籲和平解決海事糾紛，依聯合國海洋公約，保持航海自由。
提勒森強調，無論在和平時期或面臨衝突時刻，美國都毫無保留的履行與日本的條約和協議。
CNN記者在提問時則詢問巴農稱北韓緊繃是外交和經濟的「棘輪效應」，只是「場邊戲」，根本沒有軍事解決方案，真正的問題是美中經濟大戰，這是否反應了美國行政部門的新意見?
提勒森表示，他不願對巴農個人意見多做評論，指出美國與中國和其他國家共同向北韓施壓，並會在外交上持續盡力，但軍事上也已就緒，「我們在軍事上準備好了，若有必要我們準備好與盟邦一起做出回應」，提勒森說，這不是美國的首選途徑，但已向盟邦清楚表明。
馬提斯則表示，他可保證，美國和美國盟邦密切合作，如果北韓發動攻擊，將面臨強大軍事後果。
日本媒體追問，北韓計劃在環繞關島水域發射導彈，導彈若啟動，美國會採取什麼具體行動？馬提斯表示，只要北韓對日本、南韓和美國關島發射飛彈，「我們會即刻採取特別行動，把它攔截下來。」
(中時)
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