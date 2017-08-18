鄧紫棋媽媽曝光！高顏值讓人驚豔

鄧紫棋昨貼出的照片中，高顏值媽媽讓人驚艷！（圖／取自IG）

香港歌手鄧紫棋鐵肺功力驚人，日前她開心迎接26歲生日，開心在網上貼照片和粉絲分享，先前引起注意的是她的緋聞男友Mark也入鏡，不過其中一張她和一位女子搞笑合照的照片，鄧紫棋透露是媽媽，年輕又高顏值的模樣驚呆所有網友。

鄧紫棋昨在網上貼出慶生照片，開心寫下「昨天爸爸妹妹害羞，只有媽媽陪我犯傻！」不過照片中她身旁笑的開心的女子竟然是媽媽，讓不少網友驚呼「太年輕了吧！」加上甜美搞笑的模樣，就被讚是超高顏值，兩人坐在一起也被讚宛如是姊妹。

(中時電子報)