815大停電 中油董事長陳金德請辭

中油董事長陳金德請辭。(資料照/Hit Fm電台提供)

815全台無預警大停電，中油更換設備卻意外「斷氣」台電大潭電廠，成為眾矢之的，中油董事長陳金德頻遭點名應下台負責。今天上午傳出，陳金德已向行政院長林全報告請辭一事，預計將在中午12點召開記者會說明。

815全台大停電，經濟部長李世光第一時間請辭下台，但「肇事」的台電、中油卻迄今無人表態，遭到外界撻伐。

陳金德昨（17日）接受廣播專訪時表示，對於自己被歸類為高雄市市長陳菊人馬，被批後台硬一事，他僅稱政治鬥爭看太多，「這種我看很多年，不會覺得奇怪」。強調社會自有公評，強調現階段把善後工作做好比較重要。

陳金德表示，自己加入民進黨超過30年，個人雖然有派系，但這幾年多半都是做行政工作，比較少參與黨內相關政治工作。全台停電風波捲入民進黨派系、政治鬥爭，他語氣顯得無奈，「黨內聲音我們聽到了，每個人有每個人力立場、想法，」並接著重申中油跟自己不會迴避責任，「希望把這件事情做好，對長官要有交代。」

(中時電子報)