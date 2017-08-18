李世光辭別 籲經濟環保 資方勞工應一體非對抗
因為815大停電引咎辭職的前經濟部長李世光今（18）早參加惜別會。他在致詞時向各界喊話：「要讓產業往前走，經濟、環保、資方、勞工永遠都是一體，而不是對抗的局面。」
李世光感嘆道，經濟部是台灣最重要的部會，過去這段時間經常跟業界有很多戶動，非常多的團體、工商業界一起努力。經濟部要讓台灣產業往前走，經濟、環保、資方、勞工永遠都是一體，而不是對抗的局面。
李世光指出，這15個月同仁一起制定新政策，政策要多方研討，一步一步往前。總是有同仁提出這件事情要怎麼處理，是不是要更進一步徵詢，常常半夜10點多各局處官員還打電話到公司總經理、執行長、廠長的手機和家中諮詢產業界意見。
李世光笑著說，有次內部同仁打電話找大老闆，說：「王總喔，我們在開會，對方老闆就回說：『我也是耶』，然後同仁就說，現在規劃在一些政策，不知道有沒有什麼想法，所以我們立刻就會有第一手資訊。」
李世光指出，經濟部和產業界都一起為台灣的經濟努力，這些第一手回饋資訊再加上之前已成形的政策，彙整之後就形成較完善的政策。
在鏡頭前李世光總是笑嘻嘻地面對各界，他解釋道，他父親在世時曾說過，一個首長每天表情牽繫單位所有同仁，即使是很小的反應，都會逐級逐級放大到整個部會去。所以他決定每天帶著笑臉面對同仁，希望讓經濟部同仁心理覺得「這是可以貢獻心力，創造一些改變的地方。」
卸下重擔，李世光神情顯得較為輕鬆，他笑著說，已經回到台大，昨晚已經和學生開始討論論文題目。
(工商)
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