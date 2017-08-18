警穿吊嘎扮工人 報紙充鈔票 破獲詐騙案
虎尾鎮王姓父親昨天接到不明電話，告知小孩向向地下錢莊借錢不還正遭凌遲，要求贖金80萬元，西螺分局獲報立即出動，員警穿著吊嘎佯裝搬運工人在交款地點埋伏監視，最後逮捕到出面取款的16歲少年。
西螺警方表示，歹徒要求王姓父親到西螺華南銀行提領現金80萬交付，西螺派出所長李何仁立即率領數名員警前往埋伏，警員廖正發脫下制服，穿著吊嘎背心佯裝搬運工人，在附近埋伏監視。
當被害人進入華南銀行準備提領現金時，疑似詐騙車手的少年也出現在銀行附近，警方準備逮人。
華南銀行員配合演出，以報紙冒充鈔票，再以牛皮紙袋包裝。
王姓父親依詐騙集團指示把現金放在路邊指定的角落，王父離開不久，被監視中的少年果真上前拿紙袋，員警便蜂擁而上壓制逮捕。
被捕的16歲丘姓少年向警方表示，他在桃園某網咖遇到一名男子聲稱幫忙跑腿拿錢可以賺取酬勞，拿著該男子提供的手機以及車馬費南下取款，不知道是詐騙。
(中時)
關鍵字：詐騙
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