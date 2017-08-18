高鐵三大航空聯票 優惠再加碼

高鐵航空聯票優惠再加碼，高鐵指出，旅客購買長榮航空（含立榮航空）、中華航空（含華信航空）及中國東方航空的國際航線機票，同時加購高鐵航空聯票，除享有標準車廂8折、商務車廂現行售價85折優惠外，即日起，符合上述三大航空公司所開購票條件的旅客，更可享有免費搭乘優惠。

高鐵表示，即日起，旅客凡於嘉義以南各大旅行社，或長榮航空高雄票務櫃檯，開立長榮航空美、加、歐、澳航線機票，即贈高鐵接駁，接送區間為左營、台南、嘉義往返高鐵桃園站。

此外，中華航空自7月起，同樣提供南部鄉親，透過嘉義以南各大旅行社與高雄或台南華航櫃檯通路開立華航：美、加、澳、紐、歐航線機票，可享左營、台南或嘉義至高鐵桃園站之免費接駁優惠。

中國東方航空則提供開立中國東方航空/上海航空實際承運之台灣始發全航線旅客的高鐵免費接駁：「訂商務艙送高鐵商務車廂車票」、「訂經濟艙送高鐵標準車廂車票」，讓旅客無縫接軌，享有前所未有的尊榮服務，無論在空中或地面都能獲得最舒適的服務。

高鐵表示，高鐵航空聯票可透過航空公司網站加訂高鐵航空聯票，直接享受優惠，也可利用高鐵全線12座車站售票櫃檯，以及全國超過1萬家與台灣高鐵合作的各大便利商店進行取票。

(工商)