立院談話會確定 林全下周報告815停電事件

立法院今舉行全院委員談話會，表決通過民進黨團所提之議案。第三次臨時會將由行政院長林全報告815大潭電廠跳機停電事件，並處理前瞻基礎建設計畫預算案及《國體法》修法等案。

民進黨團書記長李俊俋表示，815停電全國嘩然，原來我國電力網如此脆弱，民進黨作為執政黨，亦負起責任，要求林全來報告；而前瞻預算雖有不一樣意見，如今已進入二三讀階段，應儘速審議；各界對《國體法》期待多，也希望能在世大運舉辦期間完成立法，解決單項協會衍生的問題。

國民黨團提案要求成立「0815大潭電廠跳電事件調閱委員會」則被綠營否決，國民黨團則高喊「沒有電，沒有前瞻」、「沒有電，哪來前瞻」、「要真相，不要黑箱」，表達立場。

對此，李俊俋表示，根據大法官釋字585、633、729號，立法院須與監察院分享調查權，但目前職權行使法尚未修法，因此歷次成立調閱委員會都未有效果。

李俊俋也進一步說明，立法院監督行政部門是責任，但根據現行法令，調閱委員會須在會期當中成立，因此臨時會無法成立，希望下會期再針對此事件充分討論。

(中時)