立院談話會確定 林全下周報告815停電事件
立法院今舉行全院委員談話會，表決通過民進黨團所提之議案。第三次臨時會將由行政院長林全報告815大潭電廠跳機停電事件，並處理前瞻基礎建設計畫預算案及《國體法》修法等案。
民進黨團書記長李俊俋表示，815停電全國嘩然，原來我國電力網如此脆弱，民進黨作為執政黨，亦負起責任，要求林全來報告；而前瞻預算雖有不一樣意見，如今已進入二三讀階段，應儘速審議；各界對《國體法》期待多，也希望能在世大運舉辦期間完成立法，解決單項協會衍生的問題。
國民黨團提案要求成立「0815大潭電廠跳電事件調閱委員會」則被綠營否決，國民黨團則高喊「沒有電，沒有前瞻」、「沒有電，哪來前瞻」、「要真相，不要黑箱」，表達立場。
對此，李俊俋表示，根據大法官釋字585、633、729號，立法院須與監察院分享調查權，但目前職權行使法尚未修法，因此歷次成立調閱委員會都未有效果。
李俊俋也進一步說明，立法院監督行政部門是責任，但根據現行法令，調閱委員會須在會期當中成立，因此臨時會無法成立，希望下會期再針對此事件充分討論。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。