MiLB》江少慶2A優質先發 牛棚放火無緣拿首勝

江少慶升上2A後，今終於繳出在2A先發的首場優質表現，可惜牛棚放火無緣取勝。(中時資料照)

旅美小將江少慶升到2A後，前兩場先發表現平平，今所屬印地安人2A(亞克朗橡皮鴨)與洋基2A(特倫頓轟雷)交手，江少慶先發主投6局僅失1分，可惜牛棚放火，無緣拿下2A首勝，亞克朗橡皮鴨最終以3比4輸給特倫頓轟雷。

江少慶今年在高階1A表現出色，還投出生涯首場無安打比賽，本月3日被升到2A，不過前兩場先發，吞下0勝1敗，自責分率5.06，表現平平，今再度扛下先發，江少慶終於找回應有身手。

江少慶此役主投6局用球數是精簡的89球，僅被擊出3支安打，失1分，繳出優質先發，滾飛比14比1，再度展現新一代滾地球王子的實力，退場時球隊還取得2比1的領先。

可惜球隊牛棚放火，第2任投手在第8局失3分慘遭逆轉，終場亞克朗橡皮鴨以3比4輸球，江少慶無關勝敗，自責分率降至4.86。

(中時電子報)