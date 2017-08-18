MiLB》江少慶2A優質先發 牛棚放火無緣拿首勝
旅美小將江少慶升到2A後，前兩場先發表現平平，今所屬印地安人2A(亞克朗橡皮鴨)與洋基2A(特倫頓轟雷)交手，江少慶先發主投6局僅失1分，可惜牛棚放火，無緣拿下2A首勝，亞克朗橡皮鴨最終以3比4輸給特倫頓轟雷。
江少慶今年在高階1A表現出色，還投出生涯首場無安打比賽，本月3日被升到2A，不過前兩場先發，吞下0勝1敗，自責分率5.06，表現平平，今再度扛下先發，江少慶終於找回應有身手。
江少慶此役主投6局用球數是精簡的89球，僅被擊出3支安打，失1分，繳出優質先發，滾飛比14比1，再度展現新一代滾地球王子的實力，退場時球隊還取得2比1的領先。
可惜球隊牛棚放火，第2任投手在第8局失3分慘遭逆轉，終場亞克朗橡皮鴨以3比4輸球，江少慶無關勝敗，自責分率降至4.86。
(中時電子報)
關鍵字：江少慶
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。