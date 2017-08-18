總統府憲兵遭武士刀攻擊 呂嫌已逮捕
總統府今上午10時30分舉辦親子日，一名51歲的呂姓男子帶著預藏的武士刀，騎機車停於博愛路和長沙街口的4號門後，試圖跳過短牆，24歲的周姓憲兵發現前往質問時，呂突然拿出刀子朝憲兵肩膀部分砍擊，造成憲兵當場濺血，事後由府方醫療人員緊急止血治療，並未通報119。至於總統府是否因而加強維安，府方人士表示目前不便說明，不過，黃重諺說，衛哨都努力執勤。
警方調查，51歲呂嫌，家住北投地區，目前無業，也並無前科資料，而受傷的憲兵為周姓二兵，是義務役士兵，今年2月才派到211營服役。嫌犯行兇造成憲兵右肩與右臂10多公分刀傷，當場血流如注倒臥地面，其他憲兵立即衝上前制伏呂嫌，警方也來趕來支援，抬走行兇男子。
由於今天剛好碰到親子日，加上西班牙發生恐攻，總統府加強戒備。呂男目前被帶至介壽路派出所偵訊中，中正一警分局將在稍後對攻擊事件進行相關說明。
總統府發言人黃重諺則表示，目前受傷的周姓弟兄傷勢穩定，沒有生命危險，此事已向蔡總統報告，總統相當關心周姓弟兄的傷勢，指示秘書長吳釗燮前往醫院探視。
(中時電子報)
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