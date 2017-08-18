北市警涉簽賭案 遭桃檢聲請羈押

台北市警局信義分局45歲偵查佐朱定邦，被查出涉嫌投資新北市4個賭場，有賭客輸錢還不起遭私刑拘禁，他甚至以警察身分救援並收取「營救費」，桃園地檢署昨天指揮警、調搜索包括信義警分局、賭場在內共16個處所，訊後認為朱定邦涉犯未經許可持有改造手槍及子彈、藉勢勒索財物、不違背職務期約賄賂、洩密、賭博等罪嫌重大，有勾串共犯或證人之虞，18日清晨，向法院聲請羈押禁見。

(中時)