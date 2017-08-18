龜山民宅命案 鐵工死亡約一周疑外力介入

民眾報案指稱桃園市龜山區警察大學附近某透天厝聞到惡臭，警方在一樓發現61歲曾姓鐵工死亡多時，身體浮腫，鑑識人員到場採集相關跡證，疑遭外力介入致死，檢察官相驗，初步研判死亡約一星期，警方成立專案小組將清查死者交往背景，與人有無財務、感情糾紛，另因該棟分層出租，二樓租給本國人，三樓租給外籍移工，將清查整棟住戶身分背景、住戶有無聽聞吵架聲及發現可疑事物，逐一過濾釐清。

(中時)