沈榮津：國營事業設施韌度改善列重點

經濟部代部長沈榮津今天以「戰戰兢兢」心情形容此刻接任的心情，對於大停電後續，他強調首先就是釐清事故真相，再來會把中油、台電、台水國營事業關鍵設施韌性度、穩定度改善列為重點，檢討流程、精進度作法。至於多久完成？他加重語氣強調「一定會儘量快」。

至於究責問題，沈榮津說，行政院已成立專案小組，由那邊處理。面為未來供電緊張情勢，他表示會提醒同仁負載大幅成長問題。最後說自己40多年公務生涯，每天都以「歡喜心」面對，會跟同仁一起為台灣經濟打拚。

(中時)