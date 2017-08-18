NBA》拋開謠言 詹姆斯：第15季超殘暴
才被NBA資深記者薛瑞登爆料明年夏天百分之百離開騎士的「小皇帝」詹姆斯，18日在IG貼上身穿23號騎士全新紅色球衣的凶猛模樣，更寫上，「歡迎來到恐怖圓頂！讓我們盡快做回正事，邁入我殘暴的第15個球季！」
為了強調自己有多認真，詹姆斯還在文章最後附註「追逐偉大」、「殘暴模式」、「我現在感覺超好所以才可怕」等字眼，擺明就是不想去管外界傳出怎樣關於他的留言，畢竟當前確實越傳越誇張，也出現各式各樣的版本或說法。
以薛瑞登的詹皇百分之百離開騎士為例，薛瑞登才推文沒多久，卻遭其他美國媒體記者與詹姆斯的經紀團隊第一時間反駁，薛瑞登也不甘示弱，隨即發文表示，這些反駁動作只是為了保護詹皇名聲，不想讓他太早背上「叛徒」頭銜。
甚至先前傳出詹姆斯與主動提出離隊要求的厄文，在邁阿密狹路相逢，兩人還共處一室進行對話，沒想到18日傳出完全不同的版本，強調詹姆斯雖跟厄文同在邁阿密，兩人卻沒有任何機會碰頭，更不用說什麼對話溝通了。
無論如何，詹姆斯比起關心那些鬧劇，當然更加期待新球季趕緊開打，邁入自己第15個球季，詹皇的目標當然還是只有1個，就是從勇士手上搶回今年失去的總冠軍。
(中時電子報)
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