恆春豎孤棚孤注創新高 莊嚴中帶刺激
讓嚴肅的傳統豎孤棚更具看頭！屏東恆春鎮百餘年歷史的豎孤棚活動，9月5日將在恆春古城牆東門展開，除了在地隊伍，今年有國外馬爾地夫及新加坡藝人等共25隊參加，連燈篙也突破紀錄增高到28公尺，還找來資深藝人方駿主持及孔鏘大樂隊助陣。
豎孤棚競賽活動是每年恆春重要大事，今早8時良辰吉時，準時舉行立燈篙儀式，也按照古禮破土、四城門、城內萬應公等廟宇祭拜，為9月5日的「2017恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」做準備，立起28公尺高的綠竹燈篙，象徵登高望遠，吸引更多各路「好兄弟共襄盛舉」，更是打破百年紀錄。
今年除了每年都來交流的宜蘭頭城的搶孤隊伍，還有國外馬爾地夫及新加坡藝人組隊參加，豎孤棚競賽比照往年規模，可抱回冠軍30萬獎金，第7名至32名獎金也由1萬元加碼至2萬元，將發出121萬獎金。
恆春鎮長盧玉棟表示，目前已有25多隊報名，也積極邀請各大飯店、漁船漁工等外籍人士，組成聯合國隊參加，看看這支隊伍是否有機會擊敗本土，甚至稱霸，至於比賽獎金，因公所推動老人、生育和教育補助，核三廠回饋金已不敷使用，但仍維持慣例，拔得頭籌者可獲30萬元獎金。
9月5日晚會的「搶孤」活動，將發送超過5000份孤品，免費報名超渡祖先的普渡法會將從9月1日連續舉辦5天。而舞台表演除了恆春藝人張秀卿、王中平，還有資深藝人方駿搭配創作歌手申喬希聯合主持，及川劇變臉大師兆群、孔鏘大樂隊助陣。
(中時)
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